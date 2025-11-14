Castilla-La Mancha activa este sábado el Meteocam en fase de alerta para la provincia de Toledo

TOLEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a las 09.00 horas de este sábado, en Fase de Alerta --Situación Operativa 0--, el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) para la provincia de Toledo.

La activación de este Plan se ha decretado tras el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de nivel naranja por fuertes lluvias, para la comarca toledana de la Sierra de San Vicente, tal y como ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

Dicho aviso comenzará las 10.00 horas y advierte de la posibilidad de registrar una precipitación acumulada: 80 mm en 12 horas. Para esta comarca también se han emitido avisos de nivel amarillo por precipitación acumulada: 40 mm en 12 horas, entre las 07.00-10.00 horas y las 20.00-23.59 horas.

En la misma provincia se han emitido avisos amarillos por lluvia en el Valle del Tajo y los Montes de Toledo, por precipitación acumulada: 40 mm en 12 horas, entre las 10.00 horas y las 20.00 horas. Para la comarca de Montes de Toledo también se ha emitido un aviso de nivel amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h, entre las 10.00 y las 20.00 horas.

La provincia de Ciudad Real también cuenta con avisos amarillos de Aemet por precipitación acumulada en la comarca de Sierra de Alcudia y Madrona (precipitación acumulada: 15 mm en 1 hora y 40 mm en 12 horas, entre las 14.00 y las 23.59 horas). Además, para las comarcas de Sierra de Alcudia y Madrona, Montes Norte y Anchuras, y Valle del Guadiana se han emitido avisos de nivel amarillo por rachas máximas 70Km/h, entre las 10.00 y las 20.00 horas.

Ante la activación del Meteocam en fase de alerta, desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 se ha procedido a informar a los ayuntamientos y grupos de intervención concernidos, para que puedan establecer las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que estimen oportunas ante esta situación.

Tanto la evolución de las predicciones de riesgo de la Aemet, como las incidencias que se vayan produciendo y sus posibles consecuencias serán valoradas por la dirección el Plan, para ir adaptando el nivel de respuesta.

En este sentido, la activación del Meteoam en fase de alerta se enmarca dentro de la acción integral del Gobierno regional para, de forma coordinada y mediante la optimización de los recursos, ofrecer una respuesta planificada ante cualquier situación de emergencia. De hecho, desde el Servicio de Emergencias 112 se iniciará un seguimiento de las incidencias que se puedan producir debido a estas lluvias.

CONSEJOS ANTE LLUVIAS

Ante esta situación, si le sorprende una lluvia muy intensa en la carretera reduzca la velocidad, adaptándose a la visibilidad existente; evite pasar por tramos inundados, cauces o ramblas y, se va a pie en el campo, busque lugares elevados ante la posibilidad de una inundación.

Con respecto a las lluvias copiosas, retire de su vivienda los elementos exteriores que puedan ser arrastrados por el agua. Si se inunda parte de su casa, abandone sótanos y plantas bajas y desconecte la energía eléctrica.

En el exterior, durante una fuerte lluvia o tormenta evite estacionar su vehículo o vadear con él arroyos o cauces, para evitar ser arrastrado por una súbita crecida de agua. En este sentido, aléjese de vaguadas, ríos o torrentes para evitar ser sorprendidos por una riada.

Finalmente se debe evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.

CONSEJOS ANTE RACHAS DE VIENTO

Ante estas previsiones meteorológicas adversas por fuertes rachas de viento, se recomienda a todos los ciudadanos, si se encuentran en su vivienda, cerrar y asegurar ventanas, puertas y toldos, así como retirar macetas o cualquier otro objeto que pueda caer a la calle y provocar un accidente.

En el caso de encontrarse en la calle o en el campo es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse y tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o mal estado.

Si esta situación adversa le sorprende en la carretera recuerde que, ante todo, tiene que reducir la velocidad, y tener mucha precaución en la conducción.

Si es posible, debe procurar evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige y extremar las precauciones.

Por último, se recuerda que en caso de emergencia debe llamar al teléfono 112, a la vez que se invita a todos los ciudadanos a hacer un uso racional del mismo.

En la página Web del Servicio de Emergencias 112, se pueden consultar los consejos de autoprotección para ayuntamientos y ciudadanos en general ante vientos fuertes: https://112.castillalamancha.es/proteccion-civil/consejos-au...