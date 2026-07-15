Castilla-La Mancha aplaude la mejora de la financiación estatal para la dependencia y afea la abstención del PP

La consejera portavoz del Ejecutivo de C-LM, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Gobierno de España vaya a "incrementar la financiación estatal del sistema de dependencia", gracias a lo cual Castilla-La Mancha va a recibir 47,1 millones de euros para reforzar la atención a las personas dependientes.

Así lo ha expresado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, en referencia a la aprobación este martes del texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, que salió adelante con la abstención del PP, algo que le ha afeado a los 'populares', a quienes ha acusado de "no mojarse".

"Es curioso que el Partido Popular se haya abstenido para que vengan esos recursos, para que las comunidades autónomas recibamos esos recursos, pero curiosamente votaron en contra de las modificaciones de la ley, tanto de dependencia como de discapacidad, que vienen a garantizar y a reconocer más derechos a las personas dependientes y a las personas con discapacidad. No deja de ser curioso que dicen sí a los recursos, pero no se mojan cuando se trata de garantizar y de consolidar los derechos de las personas" que necesitan de la atención a la dependencia.

Esther Padilla ha valorado que la aprobación de esta modificación --que blinda la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incorporando la obligación de que el Estado asuma el 50% de la financiación-- "es una buena noticia porque mejora la situación de las personas en situación de dependencia, las de sus familias y también las de los profesionales y las entidades que trabajan en este ámbito".

Tras recordar que esta era una "reivindicación histórica" de la Comunidad Autónoma, ha destacado el "esfuerzo" del Ejecutivo central. "Bien por el Gobierno de España, bien por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que llevamos un esfuerzo sostenido desde que llegamos en el 2015 al Gobierno, y otra vez mal por el Partido Popular que no termina de mojarse de verdad y de implicarse con las personas que realmente lo necesitan", ha afirmado.

FINANCIACIÓN

Respecto al nuevo sistema de financiación y preguntada por la reunión técnica prevista este martes, Padilla ha comentado que no hay "ninguna novedad al respecto" y que la posición de la región "va a seguir siendo la misma mientras tanto el Gobierno mantenga un modelo de financiación pactado con un único partido político, que además no tiene responsabilidad del Gobierno".

Algo que "no es un mantra que se repite continuamente sin más", ha especificado Padilla, quien ha apuntado que la gente debe entender "que si un partido independentista que defiende sólo los intereses de una Comunidad Autónoma, evidentemente no ha pactado ningún modelo que viene a beneficiar a las demás y no se trata de que recibamos algo más de financiación de la que venimos recibiendo desde que se aprobó el anterior modelo" sino de que "el reparto sea justo".

La única manera de alcanzar algo así es "que nos sentemos todos juntos" y que se acuerde entre todas las comunidades autónomas el régimen común "y no con una comunidad y con la mayoría de los votos de los ministerios, que es lo que supondría la aprobación simplemente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Preguntada por si el PSOE va a votar en contra de ese modelo cuando llegue al Congreso de los Diputados, ha indicado que desde Castilla-La Mancha se defenderá el principio de igualdad, y el secretario de Organización del PSOE en la región y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, "tiene mucha capacidad de convencer a la gente y creo sinceramente que no va a estar solo en esa defensa".

"Hay muchos compañeros y compañeras que ante esa situación estoy segura que se pondrán del lado de la defensa del principio de igualdad, Sergio y los compañeros de Castilla-La Mancha defenderán esa posición", ha argumentado.