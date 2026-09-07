Castilla-La Mancha aprobará una inversión de 23 millones para climatizar los centros de titularidad de la Junta

IES Sefarad en Toledo - IES SEFARAD

TOLEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará este martes una inversión de 23 millones de euros para la climatización de centros escolares de titularidad de la Junta de Comunidades.

Así lo ha anunciado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante la inauguración de la Escuela Infantil 'Pequeños Exploradores' en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo).

Ha sido en este contexto donde el jefe del Ejecutivo regional ha invitado a todos los ayuntamientos, sobre todo de ciudades importantes, a que se sumen a los planes de inversión de la Junta para poder climatizar los centros.

"Talavera lo ha hecho, y lo agradezco muchísimo. Con un millón trescientos mil euros ayudamos a Talavera de la Reina para trece centros educativos que son de la titularidad de la Administración local", ha afirmado.

Además, ha indicado que entre los centros que son estrictamente de la comunidad autónoma, como por ejemplo Secundaria y Formación Profesional, en el Consejo de Gobierno de esta semana se va a aprobar 23 millones de inversión para la climatización.

Dicho esto, García-Page ha querido hacer hincapié en que climatizar los centros escolares no es un "lujo". "A nadie se le ocurre prescindir de la climatización de un vehículo", ha sostenido el presidente castellanomanchego, quien espera que todos los responsables públicos opinen igual que él respeto a este tema.

Según ha dicho, los centros escolares no solo son usados por niños y niñas, sino que eventualmente son espacios públicos que se pueden usar durante el verano "para otras cosas". De forma que, a su juicio, es necesaria esa climatización. "Parece razonable que todo el mundo se apunte".