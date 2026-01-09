Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes la declaración de Bien de Interés Cultural del damasquinado de Toledo

Archivo - El damasquinado de Toledo ya es IGP - EUROPA PRESS / JORGE RODRÍGUEZ - Archivo

TOLEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno en Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes, 13 de enero, previsiblemente la declaración del damasquinado de Toledo como Bien de Interés Cultural (BIC).

Así lo ha avanzado desde Alcoba de los Montes este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, en la inauguración del nuevo Centro de Salud.

Así, ha recordado que esta petición la tuvo él cuando fue alcalde de Toledo, añadiendo que es una declaración "que han defendido y mucho" los artesanos de la ciudad.