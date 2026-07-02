Castilla-La Mancha compite con otras CCAA para que 22 proyectos empresariales puedan implantarse en la región

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco - EUROPA PRESS

TOLEDO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha está compitiendo con otras comunidades autónomas para que 22 proyectos empresariales puedan implantarse en la región, tal y como ha desvelado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en una entrevista concedida a Europa Press.

"Ahora mismo tenemos 22 proyectos en los que estamos compitiendo en Castilla-La Mancha, mayoritariamente relacionados con el ámbito aeroespacial y de la defensa, con el ámbito de la economía circular, con el ámbito de las nuevas energías y también el desarrollo de productos menos contaminantes, como es el caso del Combustible Sostenible de Aviación (SAF) para la aviación", ha detallado.

Franco se ha mostrado "muy contenta" con el comportamiento del crecimiento económico y empresarial en la región. "La estabilidad y la confianza está permitiendo que las empresas que ya tienen negocios en Castilla-La Mancha sigan creciendo en la región y que empresas que están buscando ubicaciones, --tanto nacionales como internacionales--, valoren a Castilla-La Mancha como una opción para su implantación y su crecimiento", ha subrayado la consejera castellanomanchega.

De este modo, ha presumido de datos asegurando que Castilla-La Mancha lidera la confianza empresarial del país "trimestre tras trimestre", con 147 puntos --casi 10 puntos por encima de la media nacional. "Estamos cerca también de cerrar un objetivo que nos había marcado el presidente, Emiliano García-Page, en esta legislatura, que era que al menos llegáramos a acompañar 200 proyectos de inversión extranjera en nuestra región y estamos a punto de conseguirlo".

También ha subrayado que las empresas de capital extranjero en la región ya generan más de 75.500 empleos, "prácticamente se han duplicado en esta década", lo cual "es una buena noticia". Así, se ha mostrado satisfecha por el hecho de que ahora la región sí que tenga una agenda internacional que "está bastante consolidada y que es fuerte". "Estamos muy bien posicionados", ha reivindicado.

Abundando en las herramientas que el Ejecutivo autonómico ha puesto a disposición de las empresas, Franco se ha detenido en la futura Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, que, según ha estimado, verá la luz antes de finales de año. La consejera confía en que esta norma cuente con el apoyo mayoritario del Parlamento regional.

NUEVAS INICIATIVAS EN JULIO

Ha aprovechado para avanzar nuevas iniciativas en las que su departamento está trabajando. "Ahora que la gente empieza a pensar en las vacaciones, nosotros seguimos pensando en cómo seguir mejorando el pulso y el tamaño de nuestras empresas".

"En el horno" de la Consejería, prácticamente para salir este mes de julio, hay preparados 20 millones de euros. En concreto, cinco millones irán destinados a sacar la línea Innova Adelante, un programa de apoyo a la innovación empresarial.

Junto a esa línea de innovación, Franco ha detallado otros dos nuevos programas que había comprometido García-Page en esta legislatura, como es el 'Bono Crecimiento Pyme', un programa de 9 millones de euros para apoyar el crecimiento de las pequeñas empresas; y, un segundo programa, dotado con 6 millones de euros, para impulsar el nacimiento de pymes industriales en la región.

Un paquete de ayudas que la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha calificado de "muy ambicioso".

Franco considera que todo lo que tiene que ver con la digitalización y la digitalización incorporada a las pymes es un sector que conviene que Castilla-La Mancha siga "explorando".

"La digitalización abre una mayor democratización del éxito que puede garantizarse en nuestras empresas y, especialmente en las pequeñas, y queremos llegar con instrumentos que lo faciliten", ha terminado.