Castilla-La Mancha da el pistoletazo de salida a la fase de otoño del senderismo para mayores

GUADALAJARA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la fase de otoño del programa de Rutas Senderistas para Mayores con una marcha celebrada en la localidad de Centenera (Guadalajara), en la que han participado más de 220 personas mayores procedentes de distintos municipios.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, presente en la ruta, ha subrayado que este programa, recuperado en 2016, "acaba de superar las 200 rutas realizadas y vamos a superar los 40.000 participantes acumulados, consolidándose como una de las principales palancas del Gobierno regional para favorecer el envejecimiento activo, prevenir la soledad no deseada y fomentar la participación social en la región".

En esta edición de 2025 se llevarán a cabo un total de 30 recorridos gratuitos, seis en cada provincia, con la previsión de beneficiar a 6.500 personas. Todas las rutas combinan ejercicio físico, convivencia, visitas culturales y el disfrute del patrimonio natural de Castilla-La Mancha. La ruta de hoy, de diez kilómetros por la vega del Matayeguas, ha inaugurado la segunda fase del programa, que se desarrollará durante los meses de otoño tras las 15 rutas ya celebradas en primavera.

La consejera ha destacado también el impacto económico y social del programa: "Cada ruta es salud, convivencia y territorio, pero también empleo y dinamización de los pueblos". Desde 2016, el programa ha contado con una inversión global de 1,3 millones de euros y ha generado o consolidado más de 850 empleos, vinculados a monitores, transporte, restauración y servicios auxiliares, entre otros.

Las rutas senderistas para mayores han crecido de manera constante desde su recuperación en 2016, pasando de 11 recorridos iniciales a consolidarse en torno a las 30 anuales, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El programa se desarrolla de forma totalmente gratuita para los participantes y prioriza la participación de centros de mayores de la red del Gobierno de Castilla-La Mancha, ayuntamientos y asociaciones municipales de mayores.