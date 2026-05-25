Castilla-La Mancha destina 5,3 millones a la ayuda a domicilio en Guadalajara y afea a la capital no pedir más horas

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, en la rueda de prensa. - JCCM

GUADALAJARA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha avanzado este lunes que el Gobierno regional destinará 5,3 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Guadalajara durante 2026, una cuantía que permitirá alcanzar cerca de 486.000 horas de atención y beneficiar a alrededor de 4.000 usuarios.

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa celebrada en la Delegación de la Junta en Guadalajara, donde ha estado acompañada por los alcaldes de Cabanillas del Campo, Pioz y Málaga del Fresno.

García Torijano ha destacado que la provincia contará el próximo año con 28.000 horas más que en 2025 y ha remarcado que desde 2015 el incremento alcanza las 186.000 horas, un 62% más, junto a un aumento de 1,5 millones de euros en la aportación autonómica.

La consejera ha subrayado que en Castilla-La Mancha se destinan actualmente 58 millones de euros a este servicio, con más de 5,5 millones de horas de atención a través de más de 660 convenios, asumiendo el Ejecutivo autonómico el 76% del coste del servicio y el 100% de los desplazamientos en municipios de menos de 2.000 habitantes.

Entre los municipios con mayores incrementos figuran Molina de Aragón, con 4.800 horas más; Torrejón del Rey, con unas 4.200; Azuqueca de Henares, con 3.400; y Chiloeches, con 2.500 horas adicionales.

Asimismo, ha destacado el caso de Pioz, donde el servicio ha crecido un 60% en dos años, o el de Málaga del Fresno, que firmará por primera vez un convenio de ayuda a domicilio con unas 700 horas anuales.

La titular de Bienestar Social también ha puesto en valor la incorporación en Cabanillas del Campo de horas extraordinarias de atención en fines de semana y festivos.

CRITICAS AL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

En el lado contrario, García Torijano ha criticado que el Ayuntamiento de Guadalajara capital no haya solicitado un incremento de horas para 2026 pese a contar, según ha indicado, con una lista de espera de alrededor de 300 usuarios.

Además, ha señalado que el Consistorio dejó sin ejecutar 1.602 horas del convenio de 2025, más del 2% de las horas asignadas.

"Hay ayuntamientos que prefieren priorizar otros gastos y otros que apuestan por los cuidados y los servicios sociales", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, ha agradecido la renovación del convenio y ha destacado que el municipio pasará de unas 18.850 a 19.550 horas de atención, incorporando además 329 horas para domingos y festivos.

"No tenemos a ningún usuario en lista de espera", ha asegurado.

El alcalde de Pioz, Manuel López, ha señalado que el municipio atiende ya más de 4.600 horas y ha valorado la colaboración institucional con la Junta para mejorar "de manera inmediata" la calidad de vida de las personas mayores y dependientes.

Mientras, el regidor de Málaga del Fresno, Jaime Sanz, ha destacado que el nuevo convenio permitirá atender una demanda "fundamental" en un municipio envejecido y contribuir además a generar empleo y fijar población.