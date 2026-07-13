Castilla-La Mancha garantizará la accesibilidad en la formación universitaria con su Ley de Accesibilidad Universal

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha mantenido una reunión con el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez - JCCM

TOLEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha garantizará la accesibilidad en la formación universitaria dentro de la Ley de Accesibilidad Universal que está elaborando.

Así lo ha confirmado el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, tras una reunión con el rector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García Pérez. En este encuentro, ha estado acompañado por el comisionado para la Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero.

"El objetivo es que las universidades sean espacios plenamente accesibles, no solo en sus instalaciones y campus, sino también en los recursos educativos, la comunicación, los entornos digitales y la formación del profesorado", ha detallado Caballero. "Desde el Gobierno regional consideramos que garantizar una educación accesible resulta fundamental para asegurar la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo del derecho a la educación en todas las etapas formativas", ha incidido.

Por ello, el texto normativo incorpora un tratamiento específico de la accesibilidad en los centros y servicios educativos y formativos, entendiendo que ésta debe abordarse desde una perspectiva integral. En este sentido, la Ley contempla medidas dirigidas a garantizar la accesibilidad física, sensorial y cognitiva de los centros educativos; la disponibilidad de recursos materiales y didácticos accesibles; la adaptación de la información y de la comunicación al alumnado y sus familias; así como el desarrollo de entornos digitales accesibles y el impulso de tecnologías de apoyo que faciliten el aprendizaje y la participación.

Sobre el ámbito universitario, tal y como han explicado, el borrador de la Ley establece que las universidades públicas con sede en Castilla-La Mancha deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad universal y la no discriminación en el acceso, la participación y el uso de sus campus, edificios, instalaciones, servicios universitarios y sistemas de información y comunicación, incluidos los entornos y procedimientos digitales.

Asimismo, la norma prevé que las universidades cuenten con un servicio o unidad de referencia encargado de coordinar los apoyos y ajustes razonables, facilitar información accesible, promover la formación del personal y realizar el seguimiento de las condiciones de accesibilidad en el ámbito universitario. Del mismo modo, contempla que el Gobierno de Castilla-La Mancha deberá promover la cooperación con las universidades mediante convenios o protocolos que faciliten el desarrollo de estas medidas.

Otro aspecto destacado del borrador es la incorporación de la accesibilidad universal a la formación de los futuros profesionales. Para ello, se prevé que los planes de estudio de titulaciones relacionadas con el diseño del entorno construido, los productos y servicios o las tecnologías de la información y la comunicación incorporen contenidos específicos sobre accesibilidad universal y diseño. Igualmente, se impulsará la formación inicial y permanente del profesorado en estrategias de enseñanza inclusiva y accesibilidad universal.

CÁTEDRA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Asimismo, José Manuel Caballero ha señalado que además la universidad podrá contribuir, desde la investigación, el conocimiento y el talento, a la mejora de la accesibilidad universal aplicada a diversas disciplinas desde una perspectiva transversal. "En nuestras universidades se forma a los futuros profesionales y dotarles de perspectiva en materia de accesibilidad universal contribuirá a extender esta cultura al conjunto de la sociedad", ha afirmado.

En este encuentro, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha y la UAH han abordado posibles vías de colaboración entre ambas instituciones para que una vez quede aprobada la Ley, se sigan impulsando proyectos conjuntos de investigación, formación y sensibilización en materia de accesibilidad universal. Una de ellas, es la creación de una Cátedra de Accesibilidad Universal.

Esta cátedra, tal y como han explicado, supondría una iniciativa pionera en España y convertiría a Castilla-La Mancha y a la Universidad de Alcalá en referentes nacionales en investigación, formación y transferencia del conocimiento en este ámbito desde la colaboración institucional. Caballero ha señalado que el nuevo Campus de Guadalajara ofrece un marco idóneo para el desarrollo de este proyecto, especialmente por la presencia de titulaciones estrechamente relacionadas con la accesibilidad, como Arquitectura Técnica, Comunicación, Turismo o Magisterio.

Por otro lado, la futura constitución del Consejo Regional de Accesibilidad Universal permitirá seguir contando con la participación de las universidades, junto al resto de administraciones y agentes sociales. Por parte de la Universidad de Alcalá, en este encuentro también han participado el vicerrector del Campus de Guadalajara, Jesús del Olmo Alonso; y la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Responsabilidad Social y Cultura, Esperanza Gutiérrez Redomero.

Caballero ha recordado que, con el propósito de favorecer la máxima participación posible, la Junta puso en marcha el pasado mes de febrero un proceso participativo específico a través del Portal de Participación de Castilla-La Mancha, que permanece abierto desde hace seis meses. Paralelamente, el borrador de la Ley está siendo presentado por el comisionado para la Accesibilidad, José Luis Escudero, en un total de 16 consejos y comisiones regionales, con el fin de seguir incorporando mejoras antes de iniciar su tramitación administrativa.

"Hasta la fecha, el proceso ha registrado una alta participación, con 300 participantes, centenares de aportaciones y más de 2.000 visitas al espacio habilitado en el Portal de Participación, datos que reflejan el interés social que despierta esta iniciativa y el compromiso compartido por avanzar hacia una Castilla-La Mancha más accesible e inclusiva", ha valorado Caballero.