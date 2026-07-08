Castilla-La Mancha impulsará la declaración como proyecto prioritario de Substrate IA en Talavera de la Reina

Acto firma del protocolo de intenciones para la incorporación de la compañía farmacéutica española ROVI al centro de conocimiento de Salud Digital del Centro Regional de Innovación Digital (CRID). - JCCM

TOLEDO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará en los próximos días al Ayuntamiento de Talavera de la Reina el informe preceptivo para continuar la tramitación de la declaración como proyecto prioritario para la región, de la implantación de Substrate IA, empresa líder mundial de Inteligencia Artificial generativa, en la Ciudad de la Cerámica.

Así lo ha anunciado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante el acto firma del protocolo de intenciones para la incorporación de la compañía farmacéutica española ROVI al centro de conocimiento de Salud Digital del Centro Regional de Innovación Digital (CRID), ha informado la Junta en nota de prensa.

En esta línea, Ruiz Molina ha señalado que este proyecto contempla la implantación de un "gran centro de datos de Inteligencia Artificial de última generación", sobre una superficie de 25.000 metros cuadrados en el polígono industrial de Torrehierro, con capacidad para desarrollar algoritmos de esta herramienta, especialmente en el ámbito de la salud, y prestar servicio a más de 1.000 empresas.

La iniciativa, ha continuado, prevé la creación de hasta 200 empleos especializados y otros 100 indirectos, además de impulsar la colaboración con la Universidad y los centros de Formación Profesional de la ciudad y de la región para "formar nuevos especialistas en Inteligencia Artificial y favorecer la retención del talento digital". Asimismo, ha recordado que la compañía ya ha trasladado su sede y domicilio social a Talavera de la Reina.

UN PROYECTO AMBICIOSO VINCULADO A LA IA

Durante su intervención, el consejero ha destacado que Substrate IA constituye uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos vinculados a la Inteligencia Artificial que se desarrollan actualmente en España, que supondrá una inversión, en torno a los 100 millones, y ha recordado que ya ha recibido dos importantes ayudas tramitadas desde la Junta de Comunidades.

Se trata de una subvención cercana a los 20 millones de euros a través del programa de Incentivos Regionales del Ministerio de Hacienda; así como un préstamo participativo de otros 20 millones de euros concedido recientemente por la nueva Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SEPI Digital), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el objetivo de que al final ese préstamo se convierta en acciones.

Además, ha señalado que su futura ubicación, junto al Campus Data Center que META desarrollará en la segunda fase del polígono de Torrehierro, contribuirá a consolidar Talavera de la Reina como un polo tecnológico estratégico para Castilla-La Mancha y para España, y como un referente internacional en materia de Inteligencia Artificial.

LA INCORPORACIÓN DE ROVI

En el mismo acto, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha dado la bienvenida a los Laboratorios Farmacéuticos ROVI al Centro Regional de Innovación Digital, y ha expresado la satisfacción del Gobierno regional por el hecho de que esta compañía, "de raíces castellanomanchegas y con una enorme proyección nacional e internacional", se incorpore a este centro tecnológico, permitiendo con ello, dotar de más capacidad innovadora y conocimiento tecnológico a la comunidad autónoma.

Con la firma de este protocolo, la compañía farmacéutica desarrollará y validará modelos de IA aplicados a la anatomía patológica con un impacto en la atención al paciente, "promoviendo la eficiencia del sistema sanitario". Con el objetivo de facilitar diagnósticos más rápidos y precisos, mejorar los procesos clínicos y reducir la carga de trabajo de los profesionales sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Ruiz Molina ha destacado que la incorporación de ROVI refuerza la estrategia de salud digital del Gobierno de Castilla-La Mancha, a la que este año se destinan 80 millones de euros a través de la Agencia de Transformación Digital, y que permitirá seguir avanzando en ámbitos como la salud de precisión, la medicina personalizada y la integración de la inteligencia artificial en los procesos clínicos y no clínicos.

Asimismo, el consejero ha puesto en valor un hito importante, que es que con la incorporación de ROVI, el CRID alcanza las 20 multinacionales instaladas en sus seis centros de conocimiento, y que coincide, además, con el sexto aniversario de su puesta en marcha, en julio de 2020, gracias a "dos visionarios como son el presidente García-Page y la entonces alcaldesa Tita García".

Desde ese momento, este centro "no ha defraudado", y ha contribuido al desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos y a la creación de cerca de 300 empleos altamente cualificados, consolidándose como uno de los principales motores de innovación tecnológica en Talavera de la Reina y en la región.

SUBSTRATE IA Y ROVI: PROYECTOS TECNOLÓGICOS DE ALTO VALOR

En este mismo contexto, el consejero ha subrayado que la llegada de empresas punteras como ROVI y Substrate IA, entre otras muchas, confirma la capacidad de Castilla-La Mancha para atraer inversiones y proyectos tecnológicos de alto valor añadido en sectores estratégicos como la Inteligencia Artificial, la Salud Digital o la Ciberseguridad.

Todo ello se enmarca, como ha concluido, en la Estrategia Digital de Castilla-La Mancha, que se está llevando a cabo por el Ejecutivo autonómico, a través de la Agencia de Transformación Digital. Una estrategia basada en la "colaboración público-privada, de la mano de la gente que sabe"; para modernizar la Administración regional, digitalizando los servicios públicos; fortalecer el sistema sanitario; reforzar el área de ciberseguridad; reducir la brecha digital, mejorando las capacidades y habilidades tecnológicas de la ciudadanía; favorecer la creación de empleo cualificado, reteniendo talento y atrayendo nuevo.

Por su parte, el director de Área Hospitalaria y Relaciones Institucionales de ROVI S.A, Pedro Carretero, ha destacado "la apuesta decidida y valiente" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, "al impulsar colaboraciones público-privadas como esta", ya que son, ha dicho, "fundamentales para que la innovación sanitaria avance más rápido y con mayor impacto". Además, ha puesto en valor el trabajo realizado por el CRID y el camino que "lleva recorrido", y ha destacado que la incorporación de ROVI al Centro de Conocimiento de Salud Digital "nos permite formar parte de ese ecosistema y contribuir activamente a su desarrollo".

En el acto también ha estado presente el director gerente de la Agencia de Transformación Digital, Juan Ángel Morejudo; el director general de Salud Digital, Cayetano Fuentes; la directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad, Lola Higuera; el director general de Digitalización e Inteligencia Artificial, Juan Pedro de Ruz; el delegado provincial de servicios de la Junta en Talavera de la Reina, David Gómez, y el director de Operaciones y Desarrollo de Negocio de CELLS I.A, Ignacio Jiménez; entre otros.