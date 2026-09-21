Castilla-La Mancha incorpora la transfusión sanguínea prehospitalaria a las UVI móviles

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, visita la base de la UVI móvil ubicada en Guadalajara capital. - JCCM

GUADALAJARA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado en Guadalajara el despliegue de la transfusión sanguínea prehospitalaria en las UVI móviles, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma de España en incorporar esta capacidad a las unidades terrestres de su sistema público de emergencias.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara, ha visitado este lunes la base de la UVI móvil ubicada en Guadalajara capital, primera unidad en incorporar esta prestación, donde ha conocido el equipamiento y los procedimientos que permitirán realizar transfusiones sanguíneas a pacientes en situación crítica antes de su llegada al hospital.

Jara ha destacado que este nuevo avance permite a Castilla-La Mancha "dar un paso más para acercar la medicina crítica avanzada al paciente y, sobre todo, ganar tiempo en situaciones en las que cada minuto cuenta".

La incorporación de la transfusión sanguínea prehospitalaria a las UVI móviles permitirá iniciar este tratamiento en el propio lugar en el que se produce la emergencia y durante el traslado al hospital en pacientes con hemorragias graves, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La evidencia científica recogida en el programa señala que, por cada minuto de retraso en la activación de un protocolo de transfusión masiva, la mortalidad aumenta aproximadamente un 5%. La transfusión precoz permite restaurar la capacidad de transporte de oxígeno en sangre, contribuir a prevenir el fallo multiorgánico y estabilizar al paciente antes de su llegada al hospital.

Esta capacidad resulta especialmente relevante ante situaciones como accidentes de tráfico, politraumatismos, hemorragias gastrointestinales graves, rotura de aneurisma aórtico, accidentes laborales o precipitaciones. El programa emplea sangre del grupo 0 negativo, universalmente compatible, junto con fibrinógeno, fundamental para la coagulación en determinados pacientes.

DE LOS HELICÓPTEROS A LAS UVI MÓVILES

El nuevo despliegue se sustenta en más de 12 años de experiencia de Castilla-La Mancha en transfusión sanguínea prehospitalaria.

En 2014, la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) puso en marcha esta prestación en el helicóptero sanitario con base en Ciudad Real, convirtiendo a Castilla-La Mancha en el primer servicio regional de salud del país en desplegarla y a Gigante 2 en el primer helicóptero sanitario de España habilitado para transfundir sangre a pacientes traumáticos graves en el propio lugar del accidente.

El programa se extendió en 2022 al helicóptero sanitario de Cuenca y, el pasado mes de junio, culminó su implantación en los cuatro helicópteros sanitarios del SESCAM, con la incorporación de los recursos de Toledo y Albacete.

"Fuimos pioneros llevando la transfusión sanguínea hasta el paciente a través de nuestros helicópteros sanitarios y ahora volvemos a abrir camino con su incorporación a las UVI móviles", ha señalado Jara, quien ha subrayado que "lo verdaderamente importante no es ser los primeros, sino llegar antes al paciente cuando cada minuto cuenta".

Hasta principios de agosto se habían realizado 137 transfusiones sanguíneas prehospitalarias en Castilla-La Mancha.

SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD

La UVI móvil de Guadalajara ha sido equipada con el mismo modelo tecnológico y logístico implantado en las bases de los helicópteros sanitarios, con una inversión aproximada de 5.753 euros.

La dotación incluye sistemas homologados para la conservación, transporte y calentamiento de la sangre, nevera homologada y dispositivos electrónicos de monitorización continua que permiten controlar en tiempo real la temperatura y el estado de conservación de los componentes sanguíneos y generar alertas ante cualquier incidencia.

Este modelo garantiza la cadena de frío y la trazabilidad completa de cada componente sanguíneo, de manera que la transfusión prehospitalaria pueda realizarse con las mismas garantías de conservación, control, seguridad y trazabilidad que un procedimiento hospitalario.

El Servicio de Transfusión del Hospital Universitario de Guadalajara será el encargado del suministro y reposición de los concentrados de hematíes de esta UVI móvil, dentro de un modelo de trabajo en red en el que participan la GUETS, los centros de transfusión y los servicios hospitalarios de transfusión.

CINCO UVI MÓVILES, UNA POR PROVINCIA

La puesta en marcha de esta capacidad en Guadalajara constituye el primer paso de un despliegue de ámbito regional que alcanzará inicialmente a cinco UVI móviles, una por provincia.

Según el cronograma previsto, tras Guadalajara la implantación continuará en Albacete en diciembre de 2026, Toledo en enero de 2027, Cuenca en febrero y Ciudad Real en marzo. Una vez completada esta primera fase, el SESCAM evaluará el funcionamiento del programa y la posibilidad de extenderlo a otros recursos del sistema regional de emergencias.

Jara ha agradecido finalmente la implicación de los profesionales de la GUETS, de los centros de transfusión y de los servicios hospitalarios de transfusión y ha destacado que este avance "es fruto de muchos años de experiencia, coordinación y trabajo en red para seguir acercando capacidad asistencial allí donde está el paciente".