Castilla-La Mancha participará con un estand en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (México)

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha visitado la feria del libro 'Cuenca Lee'. - JCCM

TOLEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a estar presente en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara (México), "el mayor encuentro editorial del mundo en español" tal y como ha avanzado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo.

Olmedo, que ha realizado este anuncio en la feria del libro 'Cuenca Leé' que se desarrolla hasta el próximo domingo 3 de marzo en la capital conquense, ha indicado que el Gobierno regional llevará un estand institucional hasta esa feria que se desarrollará del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

El objetivo principal es proyectar la cultura y literatura de la región al otro lado del Atlántico y que los asistentes puedan conocer el trabajo de los autores de Castilla-La Mancha, informa el Ejecutivo.

"Es una oportunidad única para estrechar lazos además de servir para fortalecer la comunicación entre España y México además de impulsar la producción editorial regional mediante la presencia física y el establecimiento de alianzas con sellos mexicanos y latinoamericanos", ha dicho.

Esta feria de Guadalajara ronda cada año el millón de visitantes y suele contar con la participación de alrededor de 3.000 sellos editoriales de más de 60 países.

La viceconsejera de Cultura y Deportes ha recordado que el Gremio de Editoriales de Castilla-La Mancha (Edicam) van a estar presente en el estand de la Junta de Castilla-La Mancha en las ferias del libro de todas las provincias de la región.

CUENCA LEE

La feria del libro 'Cuenca Leé', que cuenta con el apoyo del Gobierno regional, reúne durante su celebración a 70 escritores y más de 30 estands ubicados en la Plaza de España de la ciudad de Cuenca en una feria que, además, quiere llegar a toda la provincia con la participación de más de 40 clubes de lectura.

Entre los autores que pasan por esta feria está Espido Freire, María Dueñas, David Uclés, Marta Robles, Alfonso Goizueta o Luz Gabas además de autores de la región como Paula Carbonell, Agueda Lucas, Ana Isabel Fernández Escribano o Pau Feel.