Castilla-La Mancha se pone como objetivo duplicar las exportaciones con la República de Corea en unos años

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en su visita a Corea. - JCCM

TOLEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado como objetivo se su Ejecutivo duplicar las exportaciones de Castilla-La Mancha con la República de Corea en uno años.

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo regional que está de visita en el país asiático para conocer in situ una de las mayores ferias de alimentación de dicho continente, la Feria Seoul Food& Hotel 2026, que acoge a más de 1.600 expositores, entre ellos 14 empresas de Castilla-La Mancha, además del expositor institucional.

"Hemos querido venir a esta feria que es seguramente la segunda más grande de toda Asia. El mercado es enormemente competitivo y francamente con un creciente interés por el producto español y, dentro del producto español, por el de Castilla-La Mancha", ha dicho García-Page, que encabeza la delegación del Gobierno regional que se ha desplazado a Seúl y que está formada también por el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero y por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

"Ahora mismo están con muchísimas ganas de comprar sobre todo aceite y buenos vinos. Es un mercado fiel y que paga bien", ha dicho García-Page, que ha indicado la intención del Ejecutivo autonómico de exportar también miel, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Somos muy optimistas con este mercado. En el ámbito de la producción agroalimentaria, pero también en el mercado turístico, acaba de superar ya a Japón en emisores turísticos, en torno del medio millón. Y además consumen cultura, civilización y gastronomía", ha indicado, al tiempo que ha explicado que está acompañando a un grupo importante de empresarios, algunos ya llevan hasta cinco o seis años viniendo a la feria y otros están estrenándose.

Además de conocer la feria, García-Page se ha reunido con importadores coreanos interesados en los productos de la Comunidad Autónoma.

Para la jornada de mañana, hay prevista, en la sede del Instituto Cervantes de Seúl, la presentación de los atractivos turísticos de Castilla-La Mancha. "Corea, que es un país pequeño, un poco más grande que Castilla-La Mancha, pero con 50 millones de habitantes, tiene una dinámica turística muy activa", ha explicado el mandatario autonómico.