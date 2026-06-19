Castilla-La Mancha recibe la documentación para el inicio de la tramitación DIR del proyecto 'Alcaraz Espacial'

El jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

ALBACETE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno autonómico ha recibido "toda la documentación" para el inicio de la tramitación de Declaración de Interés Regional (DIR) de un nuevo proyecto empresarial vinculado a la ciencia y la innovación y que García-Page ha denominado "el proyecto Alcaraz Espacial", en esta localidad albaceteña.

"Hoy acabamos de recibir toda la documentación, 500 folios, para el proyecto 'Alcaraz Espacial'. Algunos podrán decir que estamos locos, pero bendita locura apostar por esto. A la vuelta del verano le daremos autorización", ha afirmado García-Page.

"Estamos hablando de empleo, estamos hablando de innovación y sobre todo de un elemento imán", ha declarado el presidente regional desde Albacete, donde ha participado en la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM).