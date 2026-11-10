Castilla-La Mancha refuerza la apertura de mercados para sus pymes y facilita la llegada de nuevas inversiones

La consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla - A.PEREZ HERRERA

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado conocimiento del Plan Estratégico de Internacionalización y Captación de Inversiones 2026-2030 y ha aprobado el Proyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, dos iniciativas dirigidas a impulsar el crecimiento de las empresas regionales, atraer nuevas inversiones y generar empleo.

Así lo ha destacado la consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa en la que ha informado de ambas iniciativas, que representan "un nuevo paso" para impulsar la internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha y favorecer la llegada de nuevas inversiones a la región. Padilla ha destacado que ambas iniciativas están estrechamente relacionadas y responden al objetivo de continuar dinamizando la economía de la región y generando empleo, ha informado la Junta en nota de prensa.

La portavoz regional ha puesto en valor el trabajo desarrollado por el IPEX durante los últimos meses para elaborar el nuevo Plan Estratégico, que ha partido de la evaluación del anterior documento y de un proceso de escucha al tejido empresarial e industrial de Castilla-La Mancha a través de cinco mesas sectoriales. Fruto de ese trabajo, el plan recoge 10 objetivos, 24 líneas de trabajo y 54 actuaciones, estructuradas en dos grandes ámbitos: facilitar que las empresas de Castilla-La Mancha puedan crecer en los mercados internacionales y atraer nuevas inversiones empresariales a la Comunidad Autónoma.

En materia de internacionalización, Padilla ha explicado que el Ejecutivo autonómico pretende que más pequeñas y medianas empresas puedan iniciar su actividad exportadora y que aquellas que ya venden sus productos fuera de España puedan ampliar su presencia a nuevos países.

En este sentido, ha incidido en la importancia de diversificar los mercados para reducir la dependencia comercial de las empresas y reforzar su capacidad para hacer frente a posibles cambios en la demanda o en las condiciones económicas de los países a los que exportan. "Una empresa puede tener un buen producto, pero si solo trabaja en un único país y cambian las condiciones establecidas en ese país o cae la demanda, puede verse muy perjudicada en su modelo de negocio", ha señalado.

Por ello, el plan contempla actuaciones dirigidas a abrir nuevos mercados, fomentar la formación y atraer talento especializado en internacionalización, así como a mejorar la coordinación entre las entidades que prestan apoyo al tejido empresarial.

La consejera ha avanzado que esta estrategia tendrá ya una traducción concreta en el próximo ejercicio, puesto que el plan operativo del IPEX para 2027 contempla 99 acciones de promoción en 50 mercados de los cinco continentes, en las que se estima que participarán alrededor de 900 empresas de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha recordado que el presupuesto del IPEX asciende a 5,78 millones de euros, una dotación con la que se pretende seguir impulsando la presencia de las empresas de la región en los mercados internacionales.

En el segundo ámbito del plan, centrado en la captación de inversiones, la portavoz regional ha explicado que se han identificado países y sectores estratégicos en los que Castilla-La Mancha presenta importantes fortalezas y oportunidades de crecimiento. Entre ellos, ha citado la industria agroalimentaria, la logística, las energías renovables y la economía circular. "Queremos que más empresas elijan nuestra región para instalarse y facilitarles ese proceso, al igual que también buscamos que las empresas que ya están aquí sigan invirtiendo en nuestra comunidad", ha señalado Padilla.

Para avanzar en este objetivo, el plan contempla reforzar la colaboración entre las distintas entidades que intervienen en la gestión de los proyectos empresariales e incluye, entre sus actuaciones, la creación de una agencia de captación de inversiones de Castilla-La Mancha.

AGILIZAR LOS PROYECTOS EMPRESARIALES

En cuanto al Proyecto de Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, Padilla ha explicado que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al texto, tras recibir el dictamen favorable del Consejo Consultivo, para remitirlo ahora a las Cortes de Castilla-La Mancha. La portavoz ha señalado que el propósito de esta ley es poner las cosas más fáciles a las empresas que quieran invertir en la región, "tanto a la hora de poner en marcha su actividad, como durante toda la tramitación, para que cuenten con apoyo y el acompañamiento de la Administración".

Para ello, la norma contempla medidas como la reducción de plazos y la tramitación prioritaria de los proyectos declarados estratégicos, además de una mayor coordinación entre las distintas consejerías implicadas. En este sentido, Padilla ha recordado que la implantación de una empresa requiere la intervención de diferentes áreas del Gobierno regional, como Economía, Empresas y Empleo, Fomento o Desarrollo Sostenible.

UNA LEY QUE TAMBIÉN TIENE EN CUENTA A LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Otra de las novedades que ha destacado la portavoz es que los requisitos de inversión y creación de empleo se adaptarán al tamaño del municipio donde quiera instalarse una empresa. Y es que, como ha explicado, "no tiene el mismo impacto crear cinco puestos de trabajo en una gran ciudad que en un pequeño municipio de Castilla-La Mancha".

"El Gobierno va a estar al lado de la pyme que quiere abrir mercado fuera y también de la empresa que quiere abrir una planta aquí", ha concluido Padilla, quien ha remarcado que el objetivo es que, "cuando se decida dónde hacer la próxima inversión o dónde crear los próximos empleos, Castilla-La Mancha esté entre las primeras opciones, si no en esa primera opción".