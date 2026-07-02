Castilla-La Mancha registra 52.041 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes

Archivo - Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comienzan este lunes 20 de abril a atender a migrantes sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Oficina Municipal de Atención Ciudadana sita en c/ Iris, 9, Alba - VÍCTOR FERNÁNDEZ - Archivo

TOLEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

En Castilla-La Mancha se han registrado 52.041 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, tal y como han detallado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en la región.

En concreto, 20.896 solicitudes se han registrado en Toledo, 9.795 en Ciudad Real, 9.191 en Albacete, 6.817 en Guadalajara y 5.342 en Cuenca.

A nivel nacional, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

"En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas", ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

Según los primeros datos aportados por la ministra, que serán ampliados en una rueda de prensa que se celebrará este mismo martes, las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

"Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha concluido la ministra.