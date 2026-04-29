Castilla-La Mancha registró 502 'okupaciones' de viviendas en 2025, un 6,69% menos que el año anterior

Archivo - Varios agentes de la UIP de Policía Nacional en una intervención por una okupación de una vivienda en Alcobendas (Madrid) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID/TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias por 'okupaciones' de vivienda bajaron un 6,69% en Castilla-La Mancha durante el año 2025, según los datos actualizados en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, consultados por Europa Press. Así, durante el año pasado se registraron 502 denuncias por ocupaciones ilegales, mientras que en el 2024 esa cifra ascendía a 538.

En total, durante el año 2025 se esclarecieron un total de 391 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles, lo que supone un descenso del 8,21% con respecto al año 2024, cuando fueron 426.

Asimismo, el número de detenidos por hechos de este tipo fue de 166 personas durante el ejercicio anterior, un 30,52% menos que en el año 2024, cuando esa cifra alcanzó las 238 personas.

Por provincias, el número de denuncias fue de 63 en Albacete (+3,27% que en 2024), 80 en Ciudad Real (-5,88%), 19 en Cuenca (-9,52%), 65 en Guadalajara (-1,51%) y 275 en Toledo (-9,83%).

En cuanto a los hechos esclarecidos por provincias, en Albacete fueron 51 (+4,08%), en Ciudad Real 64 (-5,88%), en Cuenca 15 (-28,57%), en Guadalajara 44 (+2,32%) y en Toledo 217 (-11,42%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las denuncias por delitos relacionados con 'okupaciones' de vivienda han descendido casi un 10% en 2025 en el conjunto de España, con 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento.

Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma que acumula más denuncias, con 5.913 casos durante 2025, lo que representa casi el 40% del total de España, es decir, cuatro de cada diez denuncias.

No obstante, en Cataluña las 'okupaciones' han bajado con respecto a 2024 por encima de la media nacional, al anotar un descenso del 15% con respecto a las 7.009 denuncias tramitadas un año antes.

Le sigue a mucha distancia Andalucía con 1.909 denuncias en 2025 (-13% con respecto a 2024), Comunitat Valenciana con 1.805 (+2%) y Comunidad de Madrid con 1.269 (-12%).

Canarias (596 denuncias), Castilla-La Mancha (502), País Vasco (456), Islas Baleares (433) y Murcia (425) son, por este orden, el resto de regiones con más casos contabilizados en 2025.

EVOLUCIÓN DESDE 2010

El fenómeno de la 'okupación' ha sufrido un incremento en su evolución anual, atendiendo a los datos de la estadística oficial del Ministerio del Interior: en 2010 y 2011 se anotaron unos 3.000 casos cada año, doblándose la cifra en 2012 y quintuplicándose si se compara 2010 con 2024.

En el caso de Cataluña, en 2014 anotaban unos 3.000 casos al año, por lo que se han duplicado las denuncias ante las Fuerzas de Seguridad, según la estadística del Ministerio del Interior con los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y también policías autonómicas y locales.

El Gobierno, y en particular el Ministerio del Interior, suele pedir no alarmar sobre la problemática de las 'okupaciones' en España porque los casos más graves de allanamiento de morada son pocos en España, en comparación con los de usurpación, la mayoría de ellos sobre viviendas vacías.

"No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa", ha llegado a decir el ministro Fernando Grande-Marlaska para responder en sede parlamentaria a las críticas.

Las estadísticas oficiales de este departamento no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia.

En 2022, por ejemplo, los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado reflejaban que solo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento.