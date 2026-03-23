Castilla-La Mancha registró una caída del 5,5% anual en sus exportaciones en el mes de enero

Archivo - Presentación XII Alma del vino. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Según el último informe elaborado por esta Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las exportaciones de la región en el mes de enero de 2026 alcanzaron la cifra de 842,6 millones de euros, lo que supone una bajada del 5,5% respecto a enero de 2025. En España las exportaciones han bajado un 2,9% respecto a enero de 2025 situándose en 28.927 millones de euros.

Por provincias, en enero de 2026 Guadalajara ocupó la primera posición, con 255,4 millones de euros de exportación (+4,8%). Toledo con 254,5 millones se sitúa en segundo lugar (-2,6%). Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 167,5 millones (-8,8%), y le siguen las provincias de Albacete con 116,3 millones (-8,1%), y Cuenca, con 48,9 millones, que registra un descenso en la exportación del 35,9%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 1.336,2 millones de euros bajando un 4,9%, a la vez que en España bajaron un 8,4% hasta los 32.937 millones de euros. Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con una bajada del 8,3%, seguida de Toledo (+4,9%), Albacete (-12,8%), Ciudad Real (-17,2%), y Cuenca (-15,5%).

El saldo comercial de la región hasta enero de 2026 se situó, por tanto, en -493,6 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 63%, claramente inferior a la media nacional (87,8%).

SECTORES EXPORTADORES E IMPORTADORES

En enero de 2026, los productos agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 277,5 millones, representando el 32,9% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 11,3% respecto al mes de enero de 2025. El sector lo encabezan las Bebidas con 69,4 millones, cuyas ventas disminuyeron un 17,3%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 51,5 millones, registrando un descenso del 24,7%. Frutas, hortalizas y legumbres bajaron un 8,6% (50,6 millones). Las exportaciones de aceites y grasas bajaron un 14,4% (28,7 millones).

A continuación, destacan los Bienes de Equipo con 210,4 millones y una ligera subida del 0,2%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (-8,6%) y Semimanufacturas no químicas (-8,1%) y con 106,3 y 77,4 millones, respectivamente. En este periodo, los Productos químicos disminuyeron un 7,5% alcanzando los 76,2 millones de euros.

En cuanto a los sectores importadores, los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (360,5 millones), con un descenso del 9,3%, destacando los equipos de oficina y telecomunicaciones con 120,7 millones(-13,3%). El segundo sector importador es Productos Químicos con 296,5 millones (+9,4%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Manufacturas de consumo con un valor de 216,5 millones, que en este mes ha aumentado un 4,9%.

PAÍSES DE DESTINO

En enero de 2026, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,1% del total. En la zona Euro, Portugal es el principal cliente con 222,6 millones de euros (+3,2%) y le siguen Francia con 134,8 millones (-2,7%), Alemania con 82,1 millones (-21,6%) e Italia con 75,3 millones (-24,9%).

Por su parte, fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 24,5 millones, con una bajada del 6,2%; a Turquía fueron de 22,8 millones (+77,1%); mientras que a Suiza fueron 5 millones(-18,9%).

Fuera del entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos (20,8 millones, -6,1%), Canadá (2,4 millones, +43,8%), México (8,3 millones, +64%), Chile (1,9 millones, -33,7%), Brasil (1,2 millones, -28,1%), y Argentina (0,9 millones, +46,1%).

Por otra parte, destacan Marruecos (12,2 millones, -6%), Argelia (3,3 millones, -27,7 %) y Oriente Medio (15,6 millones, +55,3%). En Asia destacan China con 36 millones, con un crecimiento del 64,2%; y Japón (7 millones, -35,7%), mientras que Corea del Sur alcanza 6,1 millones (+14,8%).

En cuanto a importaciones, el 72% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente). Fuera de la UE, cabe destacar el 9,9% procedente del principal proveedor no comunitario que es China, con 132,6 millones, que bajó un 1,5% respecto al mes de enero 2025.