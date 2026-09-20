Castilla-La Mancha representará a España en WorldSkills Shanghái 2026 con dos estudiantes de Formación Profesional

Castilla-La Mancha representará a España en WorldSkills Shanghái. - JCCM

TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha va a representar a España en la próxima edición de WorldSkills Shanghái 2026 de la mano de dos estudiantes de Formación Profesional de la región que formarán parte de la selección española en el mayor campeonato internacional de habilidades profesionales.

Los representantes castellanomanchegos serán Nerea Tárraga Calero, alumna del IES 'Federico García Lorca' de Albacete y campeona nacional en la especialidad de Escaparatismo, y Vicente Rodríguez Manjón, alumno del IES 'Amparo Sanz' de Albacete y medalla de oro en la especialidad de Desarrollo Web. Ambos consiguieron su clasificación tras lograr el máximo reconocimiento en las últimas competiciones nacionales SpainSkills.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido el esfuerzo, la dedicación y el alto nivel de preparación de ambos jóvenes, así como el trabajo realizado por sus centros educativos y por el profesorado que los ha acompañado durante todo el proceso formativo y de preparación para esta competición internacional, ha informado la Jutna en un comunicado.

Además, han resaltado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es seguir impulsando una Formación Profesional moderna, innovadora y conectada con las necesidades de la sociedad y del tejido productivo.

MÁS DE 1.400 PARTICIPANTES DE 70 PAÍSES Y REGIONES

La 48ª edición de WorldSkills se celebrará en Shanghái (China), del 22 al 27 de septiembre, y reunirá a más de 1.400 participantes procedentes de más de 70 países y regiones, que demostrarán sus conocimientos y habilidades en decenas de especialidades relacionadas con ámbitos como la industria, la construcción, las tecnologías de la información y la comunicación, las artes creativas o la prestación de servicios.

La participación de Nerea Tárraga y Vicente Rodríguez permitirá que Castilla-La Mancha esté presente en el principal escaparate internacional de la excelencia profesional, mostrando el talento, el esfuerzo y la calidad de la Formación Profesional de la región y contribuyendo a representar a España en una competición que reúne a algunos de los mejores jóvenes profesionales del mundo.