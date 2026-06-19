Archivo - Análisis de muestras en el laboratorio. - FUNDACIÓN LLUITA CONTRA LES INFECCIONS - Archivo

ALBACETE 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha sacará en septiembre una nueva orden de más de 10 millones de euros para proyectos de investigación, tal y como ha avanzado este viernes el presidente regional, Emiliano García-Page.

Así se lo ha trasladado García-Page al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, durante el acto de presentación del Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), en Albacete.

"Es una constante, año tras año, porque lo peor que le puede pasar a la investigación y a la tecnología es que se produzcan cortes", es decir, "que se invierta mucho durante un tiempo y luego se suprima de golpe la constancia que se necesita en todo proyecto de investigación".