Castilla-La Mancha trabaja en un nuevo modelo para el abordaje de la salud mental - JCCM

CIUDAD REAL 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha comenzado a trabajar en un nuevo modelo para el abordaje de la salud mental. Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, momentos antes de la celebración de una jornada de trabajo en la que han participado los directivos de la Sanidad de Castilla-La Mancha y los gerentes de las áreas sanitarias de la región.

"Tenemos una hoja de ruta con el nuevo Plan de Salud H3.0, que nos llevará hasta 2030 y en el cual se propugna un cambio de modelo y ese cambio de modelo debe ampliarse asimismo a un ámbito tan en boga actualmente como es la salud mental o salud emocional", ha explicado el responsable de las políticas sanitarias.

El cambio de modelo en el abordaje de la salud mental supone pasar de una atención centrada principalmente en el hospital y en la enfermedad, a un modelo comunitario, integral y centrado en la persona, ha informado la Junta en nota de prensa.

"Queremos trabajar en un nuevo énfasis en la prevención y promoción de la salud mental buscando actuar antes de que aparezcan o se agraven los trastornos, a través de una atención multidisciplinar, donde participen profesionales de Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Trabajo Social, Terapia Ocupacional y otros ámbitos, que trabajen en mejorar la calidad de vida, la inclusión social y la capacidad de la persona para desarrollar una vida plena", ha explicado el consejero, destacando que "todo ello coordinando recursos sociosanitarios, reforzando la colaboración entre los servicios sanitarios, sociales, educativos y comunitarios".

Fernández Sanz ha destacado que "desde el covid, las patologías asociadas a la salud mental son prácticamente las mismas. La salud mental como diagnóstico, como patología mental, no ha subido especialmente, estoy hablando de las esquizofrenias, de los brotes psicóticos, de las depresiones mayores; estos diagnósticos no han subido alarmantemente, se mantiene la psicosis, por ejemplo, como el cuarto diagnóstico motivo de ingreso actualmente en nuestros hospitales, y ya lo era hace veinte años, no ha crecido mucho".

Pero, lo que sí ha subido desde la pandemia "ha sido el desajuste, el desequilibrio de la salud emocional, que tiene que ver con el propio estado de salud mental. Así ha crecido el desajuste que ha producido un aumento de la sensación de vulnerabilidad que no existía antes del covid", ha afirmado el consejero.

"Esa sensación de vulnerabilidad que vino con la aparición del covid, se ha visto incrementada por la influencia de la salud animal y la salud climática en la salud humana. De ahí la importancia que tiene dentro del Plan de Salud el One Health, (una única salud) y la repercusión que tienen la salud animal y la salud ambiental en el ser humano", ha agregado el consejero.

"Así que vamos a celebrar una jornada entera para pensar en el nuevo modelo de salud mental que tenemos que trabajar también luego con los profesionales y ponerlo a su servicio", ha concluido el consejero de Sanidad.