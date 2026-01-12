Castilla-La Mancha ve en Mercosur una "oportunidad" para diversificar mercados

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de C-LM, Patricia Franco. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha valorado este lunes el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como una "oportunidad" estratégica para abrir y consolidar nuevos mercados internacionales para las empresas de la región, especialmente en un contexto de incertidumbre en las relaciones comerciales globales.

A preguntas de los periodistas durante la presentación del proyecto 'Construyendo un futuro profesional', celebrada en el Hotel Guadalajara Conference Center , Franco ha subrayado que, pese a las reticencias que despierta el acuerdo en algunos sectores, su lectura es "claramente positiva" para el conjunto de la economía regional.

"Con la que tenemos montada en las relaciones comerciales, abrir nuevos mercados internacionales me parece una oportunidad en su conjunto", ha afirmado la titular de Economía, quien ha defendido que Mercosur no debe entenderse como un mercado sustitutivo de Estados Unidos, sino como un espacio complementario que permita diversificar riesgos y ampliar la proyección exterior de las empresas castellanomanchegas.

Franco ha destacado que Castilla-La Mancha cuenta con productos con una fuerte capacidad de penetración en los países del bloque sudamericano, no solo en el ámbito de la construcción, sino también en sectores como el vino, el aceite y otras producciones agroalimentarias.

En este sentido, ha avanzado que el Gobierno regional trabaja ya en una agenda de internacionalización vinculada a Mercosur. "Cuanto más diversificada esté nuestra presencia en los mercados internacionales, mejores oportunidades empresariales tendremos", ha dicho, al tiempo que ha anunciado la intención de encabezar una delegación comercial regional a países de Mercosur para explorar de primera mano las oportunidades que se abran tras la firma del acuerdo.

La consejera ha reconocido, además, que, como en cualquier tratado comercial, puede haber sectores más expuestos o perjudicados, pero ha incidido en la necesidad de "trabajar en positivo" y de aprovechar el momento actual de fortaleza de las exportaciones regionales, que, según ha apuntado, atraviesan "uno de los mejores momentos de su historia".