Castilla-La Mancha ve una "tristeza" el nuevo trasvase al Segura y exige cambiar ya las reglas de explotación

Archivo - Trasvase Tajo-Segura. - EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, considera que el nuevo trasvase aprobado hoy es una "tristeza" porque se basa en unos volúmenes de agua excepcionales, que con la situación de cambio climático son excepcionales y no garantiza que haya agua a futuro. Por lo tanto, a su juicio, es necesario que se cumplan las sentencias y se cambien las reglas de explotación para que se modifiquen estos trasvases.

Preguntada al respecto durante su participación en la Gala Anual de Artemisan en Madrid, Gómez ha dicho que cada vez que se celebra la comisión de explotación del trasvase, "nos encontramos con que, como no hay modificación de la regla de explotación, no hay cumplimiento de las sentencias y no hay cumplimiento del propio Real Decreto del Estado en el que se aprobaba la planificación hidrológica de la cuenca del Tajo en el 2023".

Por lo tanto, ha proseguido la consejera, "nos encontramos con un trasvase, en este caso de dos meses de 120 hectómetros --60 cada vez-- como consecuencia de que estamos en nivel 1 en los embalses de cabecera".

"Es buena noticia el que estemos en nivel 1, porque quiere decir que hay agua en los embalses, pero precisamente como hay agua, lo que hay que hacer es preservarla, porque es una garantía de abastecimiento, no solo para Castilla-La Mancha, sino también para Madrid, para Extremadura, para Portugal, pero también lo es para el Guadiana y lo es para la cuenca del Júcar y del Segura en materia de abastecimiento", ha advertido la titular de Desarrollo Sostenible.

Según ha apuntado, "si dilapidamos esos recursos para dárselos a los regadíos que pueden obtener agua de las desalinizadoras que existen precisamente a pie de mar, cosa que en Castilla-La Mancha no existe, pues evidentemente la próxima vez que nos encontremos con un año seco y que ya sabemos que el cambio climático tiene esos caprichos, pues lo que va a suceder es que no vamos a tener ese recurso".

Por lo tanto, ha manifestado, es necesario que ya de una vez por todas el Ministerio cambie las reglas de explotación. Finalmente, Gómez ha hablado de "mucha incertidumbre y mucha insatisfacción" porque "no vemos que esto avance" y de ahí --ha recordado-- la demanda que presentó el gobierno de Castilla-La Mancha en la Audiencia Nacional contra el Estado y "seguirá su curso si antes no tenemos encima de la mesa algo que satisfaga las necesidades de nuestra región".