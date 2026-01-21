Castillo de Don Juan Manuel en Cifuentes y Museo de la Lavanda de Brihuega abrirán al público a finales de año

Archivo - Castillo de Cifuentes. - DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA - Archivo

GUADALAJARA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Guadalajara reforzará este año su oferta turística y cultural con la apertura al público del Castillo de Don Juan Manuel, en Cifuentes, del Museo de la Lavanda y el Perfume, en Brihuega; y de la muralla de Torija.

El presidente de la Diputación provincial, José Luis Vega, ha avanzado estas novedades durante la celebración del Día de Guadalajara en Fitur 2026, una jornada que ha calificado de "agridulce", y en la que ha tenido un recuerdo especial para las víctimas, heridos y familiares del accidente ferroviario de Adamuz.

Durante su intervención, Vega ha destacado el potencial de Guadalajara como destino turístico, subrayando que se trata de una provincia rica "en patrimonio, naturaleza, gastronomía, cultura y tradiciones", así como en "iniciativas y proyectos que podemos ofrecer" y que centran la presencia de la provincia en esta edición de FITUR bajo el lema 'Guadalajara, sensaciones únicas', ha informado la Diputación en nota de prensa.

En este contexto, el presidente ha avanzado que en el último trimestre del año dos de los principales proyectos del Plan de Sostenibilidad Turística (PSTD) Alcarria Literariá podrán ser disfrutados por el público.

El Castillo de Don Juan Manuel, uno de los conjuntos fortificados más relevantes de la comarca, está siendo rehabilitado para permitir su acceso a los visitantes, quienes podrán recorrer sus torres y estancias históricas y acercarse a la historia medieval de Cifuentes.

Por su parte, el Museo de la Lavanda y el Perfume se ubicará en el histórico Convento de San José de Brihuega. Una vez ha concluido la rehabilitación del edificio, se iniciará próximamente su musealización.

Este espacio permitirá dar a conocer la tradición de la lavanda y su importancia cultural, económica y sensorial para la comarca.

La muralla de Torija, actualmente en su fase final de restauración y consolidación, completa este conjunto de intervenciones patrimoniales.

El PSTD Alcarria Literariá cuenta con una inversión total de 3,4 millones de euros, financiada con fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

De este presupuesto, la rehabilitación del Castillo de Don Juan Manuel ha supuesto 630.000 euros, la restauración de la muralla de Torija 330.000 euros y la musealización del Convento de San José 300.000 euros, a los que se suman los 710.000 euros previamente destinados a su rehabilitación.

Además de las actuaciones en patrimonio, a lo largo del pasado 2025 se han desarrollado numerosos proyectos dentro de este Plan orientados a mejorar la experiencia turística y reforzar la proyección de la comarca.

Entre ellos se encuentran la señalización de caminos y rutas de senderismo y ciclismo que conectan Brihuega, Cifuentes y Torija; la creación de yincanas y guías digitales; la digitalización de empresas turísticas; la recuperación de elementos históricos; la implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED); la señalización del destino o la organización del Certamen Alcarria Literaria.

PATRIMONIO RELIGIOSO

El presidente de la Diputación ha recordado que, desde su llegada a la Presidencia, uno de sus objetivos prioritarios ha sido "conservar nuestro patrimonio y ponerlo en valor", combinando proyectos propios con aquellos desarrollados en colaboración con otras administraciones, como el Gobierno regional o el Obispado.

Gracias a este trabajo conjunto, se está avanzando "en la restauración de gran parte del patrimonio de la provincia de Guadalajara, especialmente parroquias y ermitas, que constituyen la seña de identidad de cada uno de nuestros pueblos".

Por último, el presidente ha invitado a descubrir Castilla-La Mancha y, de manera especial, la provincia de Guadalajara, desde donde se impulsan iniciativas que hacen del turismo "un eje vertebrador del territorio y un motor de desarrollo económico para nuestros pueblos".