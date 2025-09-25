El Castillo de Molina de Aragón estrena iluminación artística: "Será un imán para atraer el turismo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, inaugura la iluminación artística del Castillo de Molina de Aragón y Torre de Aragón. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

Page anuncia que la localidad guadalajareña acogerá el acto por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

GUADALAJARA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presidido el acto inaugural de la segunda fase de la iluminación artística del Castillo de Molina de Aragón y Torre de Aragón, con la que se ha culminado la puesta en valor de este conjunto patrimonial en la provincia de Guadalajara.

"Es, con diferencia, el monumento mejor iluminado de España, no solo el castillo más grande iluminado, sino que, en términos de la versatilidad de la iluminación, es a mi juicio el mejor", ha aplaudido, confiado en que será "un imán para atraer turismo".

En otro orden de cosas, el presidente de la Comunidad Autónoma ha dado a conocer que, el próximo 25 de noviembre, Molina de Aragón acogerá el acto institucional con motivo del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

"Creo que merece la pena que algunos que desacreditan estas cosas como actos de folclore, no se escondan", ha señalado, antes de indicar que "una de las funciones de los responsables públicos es crear conciencia" y "orientar e iluminar, como hacen hoy estos focos, qué es lo correcto".

En este encendido inaugural el jefe del Ejecutivo ha estado acompañado del alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el vicepresidente Segundo de la Junta, José Manuel Caballero; la consejera de Igualdad, Sara Simón; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García; y el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, entre otros.