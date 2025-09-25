La línea de autobús que une Fuentes de La Alcarria con Guadalajara por Romancos se sumará a los trayectos del Bono Rural

Page carga contra la supresión de paradas de transporte en el mundo rural y exhibe gestión contra el despoblamiento

GUADALAJARA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado en Molina de Aragón (Guadalajara), la inminente ampliación de las líneas que se benefician del Bono Rural en los servicios de autobús que prestan servicio en zonas rurales afectadas por el reto demográfico, y ha precisado que "el próximo miércoles" se incorporará una línea más en provincia de Guadalajara.

En concreto, serán los usuarios de la línea que cubre el trayecto entre las localidades de Fuentes de La Alcarria, Romancos y Guadalajara los que contemplarán "maxi descuentos, precisamente, para hacer accesible el transporte en estas zonas".

En este marco, el presidente castellanomanchego ha lamentado que "a todo el Estado y a todos los partidos del Estado se les ha olvidado el despoblamiento", al tiempo que ha incidido en que "aquí estamos erre que erre, incluso en el transporte que es esencial" y "en la parte que nos toca estamos creando líneas", ha subrayado en relación con la ampliación del Bono Rural que será publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la próxima semana.

De igual modo, ha criticado las intenciones del Gobierno de España de suprimir paradas en los servicios de transporte del ámbito rural, lamentando que "los transportes que dependen del Estado están amenazados de recortes", por lo que ha manifestado que "no se puede sostener que se apoya el mundo rural y luego intentar quitar todas las líneas de transporte de las zonas que no son rentables".

En su intervención, el jefe del Gobierno autonómico ha recalcado que Castilla-La Mancha es "la única región de España que tiene una Ley" para luchar contra el despoblamiento y ha mostrado su sorpresa porque "a estas alturas no nos hayan copiado" en otras administraciones. "Apostamos por el medio rural, por la política contra el despoblamiento y además dando ejemplo", ha recalcado, en referencia, por ejemplo, a las "desgravaciones fiscales".

Por todo ello, García-Page ha señalado que "se va a consolidar en el presupuesto de este año la que es, con mucha diferencia, la desgravación fiscal más importante que hay en España, que es la que se produce para los habitantes en zonas con despoblación".

"Lo que dejamos de recaudar serviría para iluminar otros cien castillos como este", ha resumido en torno a una apuesta que permite que en zonas como esta "no falte la sanidad en proporción similar a como la tienen en las ciudades, no falten los medios educativos, que no falte lo esencial", ha aseverado, y que "quien se quiera ir de aquí lo pueda hacer, pero que no se tenga que ir por necesidad de lo más básico".