Los abonos del AVE Madrid-Cuenca se comercializarán "en semanas"

Actualizado 27/02/2018 12:43:43 CET

La línea Madrid-Cuenca dispondrá de "servicios Avant sobre la línea del Ave, como ya sucede en Ciudad Real, Toledo o Segovia"

CUENCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos abonos del AVE Madrid-Cuenca, que implican descuentos de hasta el 65 por ciento, empezarán a comercializarse "en semanas", según ha anunciado este martes el ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, quien ha recordado que el Consejo de Ministros declaró en diciembre el tráfico de esta línea como obligación de servicio público.

En declaraciones a los medios de comunicación, Catalá ha agregado que la semana pasada mantuvo una reunión con el presidente de Renfe, Juan Alfaro, en la que se le informó de que dicho proceso de comercialización se encuentra a falta de "temas operativos, de tener material rodante", porque se trata de "procesos administrativos lentos".

"Lo están organizando y no me comprometió fecha, pero he entendido que estamos hablando de semanas para que se inicie ya la comercialización de esos abonos", ha insistido Catalá, que ha precisado, a renglón seguido, que estos van a permitir que la utilización frecuente de dicha conexión "pueda ser mucho más asequible respecto de los precios que actualmente tiene el transporte ferroviario", ya que implican descuentos de hasta el 65 por ciento.

"Hemos trabajado para que la conexión ferroviaria en alta velocidad tenga unos precios muy asequibles y es una manera de dar ejemplo", ha defendido para, a continuación, aseverar que, de esta forma, la relación ferroviaria entre Madrid y Cuenca dispondrá de "servicios Avant sobre la línea del Ave, como ya sucede en Ciudad Real, Toledo o Segovia".

Urbanización de terrenos

En otro orden de cosas, preguntado por el proyecto para sacar las vías del tren convencional del centro de la ciudad, Catalá ha subrayado que no está "abandonado en absoluto", pero requiere "tener los tiempos y la capacidad de reflexión suficiente", ya que, a su entender, es un asunto que debe "manejarse con prudencia, equilibrio y sin precipitaciones".

El proyecto de reordenación urbana de la ciudad y modificación del trazado ferroviario es, ha dicho, "un tema de fondo, un proyecto estratégico e histórico para Cuenca", al tiempo que ha insistido en que, "mientras tanto", es necesario "seguir trabajando en temas más de lo cotidiano".

"Sin abordar todavía el gran proyecto que ojalá seamos capaces algún día de llegar a él", ha afirmado en referencia a la supresión del trazado ferroviario por el centro de la ciudad, a su juicio esto "no significa que no haya que hacer nada".

Tras recordar que existen "muchos espacios de almacenes o naves cuya utilización se puede mejorar para la ciudad" así como otros "que son servidumbre ferroviaria que también se pueden mejorar como espacios abiertos, jardines o parques", Catalá ha puesto en valor los trabajos que está abordando el Ayuntamiento junto con Adif "para aprovechar mejor toda esa zona que tiene una situación actual poco aprovechada para usos ciudadanos" y con el fin de "favorecer" que estos espacios vinculados a la actual estación "tengan el mejor aprovechamiento posible".

En todo caso, este proyecto es, a su juicio, una operación "de palabras mayores, muy vinculada al planeamiento urbanístico y a los trabajos que está haciendo el Ayuntamiento".