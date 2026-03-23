La Catedral de Albacete estrena nueva iluminación tras la apuesta de Fundación Iberdrola por su 125 aniversario

Nueva iluminación de la Catedral de Albacete gracias a Fundación Iberdrola - FUNDACIÓN IBERDROLA

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de San Juan Bautista de Albacete luce desde este lunes un renovado sistema de iluminación ornamental exterior que realza su valor artístico, patrimonial y espiritual, gracias a la actuación impulsada por la Fundación Iberdrola España, en colaboración con la Diócesis de Albacete y el Ayuntamiento de la ciudad.

Esta intervención forma parte del convenio suscrito entre las tres instituciones para dotar al templo de una iluminación moderna, eficiente y respetuosa con su entorno.

Esta transformación, valorada en 150.000 euros, ha hecho realidad un proyecto destinado a iluminar no solo un templo, sino una parte esencial del alma cultural de Castilla-La Mancha. Con tecnología LED de última generación, la iniciativa aporta sostenibilidad, modernidad y una reducción del consumo eléctrico del 63% sin quebrar la esencia del edificio, permitiendo que la Catedral brille con una luz renovada, pero anclada en su memoria en plena llanura manchega, según informa Iberdrola en nota de prensa.

Al acto de la firma, que ha tenido lugar en la catedral, han acudido entre otras personalidades Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; el alcalde de Albacete, Manuel Serrano López, acompañado de los concejales Francisco Navarro, Elena Serrallé Julián Garijo, Llanos Navarro, Rosa González de la Aleja, Alberto Reina; el Obispo de Albacete Mons., Ángel Román Idígoras; el Vicario General de la Diócesis, Julián Ros; Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; Santiago Martínez Garrido, secretario general y del Consejo de Iberdrola; Jaime Alfonsín Alfonso, presidente de la Fundación Iberdrola España; Ramón Castresana, director de la misma, así como el delegado institucional de la compañía en Castilla La- Mancha, Óscar Narros, entre otros.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha puesto en valor el compromiso de la Fundación Iberdrola con la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico a través de soluciones tecnológicas sostenibles, destacando que este tipo de actuaciones "demuestran que es posible compatibilizar la protección del patrimonio con la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente".

En este sentido, ha subrayado que la colaboración entre instituciones y empresa permite impulsar proyectos que "refuerzan la identidad colectiva, mejoran la imagen de nuestras ciudades y generan oportunidades vinculadas al turismo y la cultura".

García-Page ha incidido en que iniciativas como la nueva iluminación de la catedral de Albacete evidencian cómo la innovación aplicada al patrimonio "contribuye a proyectar una Castilla-La Mancha moderna, comprometida con la sostenibilidad y orgullosa de su legado histórico".

Por su parte, Jaime Alfonsín, presidente de la Fundación Iberdrola España, ha afirmado que "para la Fundación Iberdrola España, iluminar la Catedral de Albacete significa acompañar a la ciudad en la preservación de uno de sus mayores símbolos.

El alcalde, Manuel Serrano López, ha puesto en valor la colaboración de la Fundación Iberdrola "porque gracias a la responsabilidad social de una empresa puntera nuestra Catedral podrá contar con un nuevo alumbrado ornamental que contribuirá a hacer lucir como se merece a uno de nuestros monumentos más emblemáticos y todo ello enmarcado en el 125 aniversario de Iberdrola".