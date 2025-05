El catedrático de UCLM José María Montero y el nobel Richard J. Roberts proponen una nueva vía para combatir el hambre

TOLEDO, 2 May. (EURPOA PRESS) -

El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) José María Montero y el premio nobel de Medicina Richard J. Roberts han publicado un trabajo conjunto en el volumen 20(1) de la revista 'Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy'. La colaboración plantea un enfoque renovado para medir y combatir el hambre desde una perspectiva multidisciplinar e impulsa el uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura.

En el artículo, titulado 'Revisiting zero hunger from a multidisciplinary perspective: How to measure hunger and reduce it?', los autores proponen una nueva estructura de ponderaciones en el Global Hunger Index que se aleja significativamente de la utilizada actualmente. Esta propuesta persigue una medición más precisa y eficaz del problema del hambre a escala global, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Además, Montero y Roberts, junto a la profesora de la Universidad Notre Dame del Líbano Viviane Naimy, defienden la integración de los organismos genéticamente modificados (OGM) en la agricultura como una herramienta clave para abordar tanto el hambre como la pobreza. Según explican, la tecnología basada en OGM ofrece oportunidades reales para mejorar la productividad agrícola y reducir las carencias nutricionales en regiones vulnerables.

El trabajo también incluye una crítica directa a los argumentos del movimiento contrario al uso de OGM. Este lobby suele basar su rechazo en la supuesta falta de pruebas concluyentes sobre la seguridad de estos productos para la salud humana. Sin embargo, los autores consideran que estas posturas son discutibles desde el punto de vista científico y están cargadas de componentes ideológicos.

El bioquímico Richard J. Roberts, galardonado con el Nobel de Fisiología o Medicina en 1993, lidera una campaña que ya ha sido respaldada por 179 premios nobel y que busca introducir argumentos científicos en el debate sobre los OGM. En el artículo, Roberts denuncia que "al ignorar deliberadamente la ciencia que sustenta los OGM y pintar imágenes horribles de los peligros que podrían acarrear, los motivos políticos están frenando la adopción generalizada de estas tecnologías a expensas del mundo en desarrollo".

Como ejemplo, los autores citan el caso del arroz dorado, una variedad modificada para aportar vitamina A. Su uso podría prevenir la ceguera y la muerte en millones de niños. La publicación se pregunta, de forma contundente, cuántos niños más deben morir para que la falta de adopción de esta tecnología se considere un crimen contra la humanidad.

Los resultados de esta investigación han despertado el interés de numerosas entidades internacionales, que ya han invitado a los autores a debatir sus conclusiones en distintos foros. En España, el propio Richard J. Roberts presentará el contenido del artículo en la XXXVIII Conferencia Anual de la International Association of Applied Economics (Asepelt), que se celebrará próximamente bajo la presidencia del profesor José María Montero.