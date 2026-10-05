Caudete acoge este miércoles el acto regional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental

Cartel de la actividad. - FEDERACIÓN

ALBACETE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Salud Mental Castilla-La Mancha celebrará este miércoles 7 de octubre en Caudete (Albacete) el acto regional por el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema 'Haz match con tu salud mental', con el que quiere visibilizar la importancia de trabajar desde la colectividad para impulsar medidas que mejoren el bienestar psicosocial y emocional de las personas jóvenes.

Desde el Movimiento Asociativo ponemos el foco este año en la crisis que atraviesa la salud mental en la juventud de nuestro país, con un preocupante aumento de los trastornos de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidio; problemas de salud mental que no responden únicamente a causas individuales, sino que surgen del contexto económico, la precariedad, el uso de redes sociales, el aislamiento digital o la falta de perspectiva de futuro.

Con este acto reivindicativo --al que se prevé la asistencia de más de 250 personas entre afectados por problemas de salud mental de la veintena de asociaciones que integran la Federación regional y los diversos recursos de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, familiares, profesionales y autoridades-- se busca concienciar sobre la importancia y necesidad de promover respuestas colectivas e integrales, centradas en los derechos de las personas jóvenes, con un modelo basado en fortalecer las comunidades y las redes de apoyo.

El evento cuenta con el patrocinio de la Junta de Comunidades y la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, el apoyo y la implicación del Ayuntamiento de esta localidad albaceteña, así como con el respaldo de la Asociación Salud Mental Caudete Acafem, que este año cumple su 30 aniversario, ha informado la Federación en un comunicado.

A lo largo de la jornada se entregarán los galardones y distinciones correspondientes a los distintos concursos organizados por la Federación: el XXVIII Concurso de Pintura y el IX Certamen de Relatos y Poesía sobre Salud Mental 'Bálsamo de Fierabrás', así como el Premio Don Quijote 2026, que este año ha recaído en la artista y activista social Rozalén. Por motivos profesionales la cantante no podrá recibir personalmente este galardón, la mayor distinción que otorga la Federación, que en su nombre recogerán personas de su entorno familiar.

Además, habrá un espacio de diálogo con tres personas jóvenes que expondrán su realidad para hacer frente a diversas situaciones relacionadas con la salud mental, así como la lectura del Manifiesto por el Día de la Salud Mental, que correrá a cargo de una persona de nuestro Comité Pro Salud Mental en Primera Persona.