CCOO advierte de que la prevención de riesgos laborales "salva vidas" y no puede ser un impedimento para las empresas

CCOO Castilla-La Mancha celebra su XX Encuentro de Salud Laboral en Toledo - JCCM

TOLEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha advertido de que "la prevención de riesgos laborales salva vidas". "No es un impedimento para las empresas, ni debe ser objeto de la desregulación de la que hablan algunos porque estamos hablando de los derechos de las personas trabajadoras"", ha recalcado.

CCOO Castilla-La Mancha celebra su XX Encuentro de Salud Laboral, con más de 150 delegados y delegadas, para abordar los retos en materia de prevención. Uno de ellos es la elaboración de un Mapa de Riesgos para conocer dónde y cómo se debe actuar para evitar accidentes.

Este XX Encuentro de Salud Laboral coincide con otra efeméride muy importante, el 30 aniversario de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que "para nosotros representa el fruto del trabajo y del esfuerzo en materia preventiva que el sindicato ha hecho durante estos años", ha dicho Ortega durante la inauguración.

El objetivo en estos años ha sido generar un espacio para que las personas que representan a los trabajadores, los delegados y delegadas de prevención, pudieran compartir sus experiencias, herramientas y estrategias de cara a la implementación de las medidas de prevención en los centros de trabajo. Eso ha generado mayor cultura preventiva que ha servido para mejorar las cifras de siniestralidad que, en los últimos 20 años, se han reducido un 40%.

"La prevención de riesgos laborales salva vidas, no es un impedimento para las empresas, ni debe ser objeto de la desregulación de la que hablan algunos porque estamos hablando de los derechos de las personas trabajadoras", ha advertido Ortega quien ha sido claro a la hora de exigir a las empresas máxima contundencia en la aplicación de la ley porque "desde el sindicato vamos a actuar con absoluta firmeza para denunciar aquellos casos de empresas reiteradamente incumplidoras".

Y ha citado como ejemplo el de Stulz, de Esquivias, "donde se siguen incumpliendo las medidas contra el estrés térmico", o Vestas, en Daimiel, "donde se va a poner el caso en manos de la Fiscalía".

Ha recordado Ortega la reunión que se acaba de mantener con el director del Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, presente en este encuentro, a quien se ha presentado el proyecto del Mapa de Riesgos que desde el sindicato se quiere poner en marcha "como herramienta clave a la hora de detectar dónde están los riesgos y cómo podemos intervenir en ellos", ha explicado Ortega. "No estamos hablando de un mapa de accidentes, estamos hablando de un mapa que nos permita adoptar medidas preventivas para evitarlos, especialmente los mortales que son los más graves".

Otro de los objetivos del sindicato es seguir ampliando la formación. De la mano de la UCLM, además de continuar la de nivel básico, se va a implementar "una formación específica en aquellos riesgos más graves que generan mayor accidentalidad como son los de los sectores de construcción y logística, las lesiones musculo-esqueléticas o los riesgos psicosociales".

'CASTILLA-LA MANCHA MÁS SEGURA'

De su lado, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha apuntado que el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura' va a resolver en los próximos días 2,6 millones de euros dirigidos a apoyar proyectos de investigación, certificación e inversión en prevención de riesgos laborales y seguridad en los entornos de trabajo con ayudas que van a beneficiar a 410 pymes de la región, en el marco de un programa que va a ejecutar prácticamente en su totalidad el crédito de una convocatoria que ha crecido en un 35% este año.

En este contexto, también ha adelantado los trabajos previos para poner sobre la mesa del diálogo social un nuevo Acuerdo Estratégico en materia de seguridad laboral que pueda ver la luz a principios de 2027.

Ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional en el trabajo para reducir los datos de siniestralidad laboral en la región, especialmente a través de la labor del recientemente constituido Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral, "que ha gestionado por primera vez el programa 'CLM Más Segura' y lo ha hecho con un incremento de crédito del 35% que ha supuesto que la convocatoria de este programa ha contado este año con 2,6 millones de euros, y que vamos a resolver en los próximos días llegando a 410 empresas de la región, y agotando prácticamente en su totalidad el crédito dispuesto", ha indicado.

A este respecto, la consejera ha señalado que este programa de ayudas, desde su puesta en marcha en sus diferentes convocatorias, "ha dado cobertura a proyectos en el ámbito de la seguridad laboral de más de 3.000 empresas de Castilla-La Mancha, con una inversión por parte del Gobierno regional de más de 13 millones de euros", a los que se van a sumar los de la próxima resolución, en el marco de un Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales en la región, "que tiene en ejecución el 94% de sus medidas y que tiene vigencia hasta finales de este año, y ya estamos con los trabajos internos previos para poner en la mesa del diálogo social un nuevo acuerdo que podamos firmar a principios del año próximo", porque, como ha recordado, "es responsabilidad de todos y necesitamos del trabajo de todos para reducir los datos de accidentes laborales y lograr entornos de trabajo más seguro".

Así, la consejera ha hecho referencia a las cifras oficiales entre enero y abril de este año, que, pese a mostrar un descenso del 8,1% en el índice de incidencia en accidentes de trabajo, y de un 5,4% en el número de accidentes de trabajo con baja en la región con respecto al año anterior, reflejan un aumento en los accidentes graves y mortales. Por ese motivo, Patricia Franco ha querido hacer hincapié en aquellos que se producen por condiciones materiales en el trabajo, seis de los 15 accidentes mortales en ese periodo, han sido por estas causas, "y esas causas son en las que más podemos incidir para evitarlas".