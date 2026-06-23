CCOO Albacete anima a llenar las calles para defender los derechos LGTBI+ en la manifestación del Orgullo el sábado

Presentación de las acciones con motivo del Orgullo 2026. - CCOO ALBACETE

ALBACETE 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Albacete ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación del Orgullo en Albacete que tendrá lugar el sábado 27 de junio, a las 17.00 horas, desde la Catedral, para defender y visibilizar que la dignidad y la libertad de las personas está por encima de los discursos de odio y de la involución.

Con el lema 'Su vergüenza, nuestro orgullo', CCOO ha señalado que va a responder al odio ocupando el espacio público porque ya es hora de que la vergüenza cambie de lugar. Así lo han manifestado esta mañana el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, y la secretaria de Igualdad, Mujer y Juventud, María Olivas, quienes han advertido de la necesidad de reivindicar la celebración del Día del Orgullo en un momento en el que hay partidos políticos empeñados en retroceder al pasado, según ha trasladado el sindicato por nota de prensa.

Citando como ejemplos el comentario de un diputado de Vox en Murcia que dijo que el mayor logro del comunismo había sido sacar las conductas LGTBI del catálogo de los trastornos y meterlas en el de los derechos humanos, o la negativa a colocar la bandera LGTBI en edificios públicos, Paco Gómez ha calificado de repugnante la actitud, no sólo de Vox, sino de quienes normalizan este discurso aceptando gobernar con ellos.

"Hace diez años nadie podría imaginar que en 2026 estaríamos viviendo este tipo de situaciones, porque decir estas cosas eran motivo de vergüenza, de ridículo y de señalamiento. La transfobia y homofobia que alimentan estos partidos suponen retroceder decenas de años en materia de derechos", ha indicado el secretario general de CCOO Albacete.

Por eso, Paco Gómez ha animado a la ciudadanía a llenar las calles, a colocar banderas y a alzar la voz para reivindicar el derecho a ser libres, a tener libertad para elegir quién queremos ser, a quién queremos amar o cómo queremos vivir, y para defender el derecho a no ser discriminados o discriminadas en nuestros centros de trabajo, ni a sufrir ningún tipo de humillación.

Poniendo el foco en el mundo del trabajo, la secretaria de Igualdad, Mujer y Juventud de CCOO Albacete, María Olivas ha señalado que el sindicalismo de clase apoya todos los actos para celebrar la diversidad, al tiempo que exige una igualdad efectiva, sobre todo allí donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas, como son los centros de trabajo.

En este sentido, María Olivas ha señalado que el entorno laboral se ha convertido en uno de los principales escenarios de discriminación contra las personas LGTBI+, y ha subrayado la necesidad de tener que implementar las medidas y protocolos LGPBI+ en la negociación colectiva para asegurar unos centros seguros.

"Es muy duro tener que ocultar quién eres realmente durante la jornada laboral por el miedo a sufrir una agresión, un insulto o la típica broma que no es otra cosa que homofobia disfrazada de humor casposo. Y todavía nos encontramos con empresas que no tienen medidas ni protocolos", ha declarado en este sentido.

También ha reclamado especial atención para el mundo rural, porque en los pueblos la situación se hace mucho más complicada y hay que adoptar medidas específicas de protección para que las personas trabajadoras de los entornos rurales no sufran el aislamiento y la falta de redes de apoyo.

Por último, María Olivas ha lamentado la barbaridad que supone hablar a estas alturas de pseudoterapias de conversión, que son una tortura con secuelas a largo plazo y que vulneran totalmente los derechos humanos de las personas.

Por todo esto, CCOO anima a la sociedad a asistir al acto institucional que se realizará el próximo viernes 26 de junio a las 10.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, y ese mismo día, a las 18.00 horas, en la Caseta de los Jardinillos, a la Previa en comunidad, organizada por la Asociación Sioncronizadas, y que contará con actividades de diversas asociaciones y música en directo.

CCOO ha llamado también a la participación en la manifestación que tendrá lugar el sábado 27, que culminará en la Caseta de los Jardinillos con la celebración del acto 'Albacete orgullosa de ti', también organizado por la Asociación Sincronizadas.

Y por último, al acto institucional organizado por la Junta de Comunidades para el lunes 29 de junio.