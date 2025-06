CCOO Albacete pondrá en marcha un buzón de denuncias para actuar ante prácticas abusivas en el alquiler de viviendas

ALBACETE 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, y la secretaria de Igualdad y Juventud, María Olivas, ha anunciado este martes la puesta en marcha por parte de la central sindical de un buzón de denuncias e información sobre prácticas abusivas de vivienda.

En una rueda de prensa, concedida en la sede provincial del sindicato, los responsables sindicales han subrayado que la vivienda sigue siendo el principal problema y motivo de preocupación para la sociedad y por tanto para CCOO Albacete va a seguir siendo una cuestión prioritaria.

Paco Gómez ha señalado que en el último año la vivienda ha subido un 13,7%, mientras que los salarios han tenido un incremento entre el 3 y el 4%, lo que evidencia la desproporción que existe, y ha alertado de que "Albacete no escapa a lo que ocurre en otras ciudades porque se repite el mismo patrón: cuando suben los alquileres en el centro, el problema se desplaza hacia los barrios, como ha ocurrido en Industria y en Franciscanos, y esto no hace más que asfixiar a las personas trabajadoras de la ciudad. Tenemos que ser enérgicos y denunciar la disfunción que crean los fondos buitres y los fondos de inversión al monopolizar la compra de vivienda en las ciudades".

Paco Gómez ha exigido a las administraciones que "de forma coordinada, no echándose piedras las unas a las otras, busquen soluciones que abaraten la vivienda", pidiendo además al Gobierno de Castilla La Mancha que revise las zonas tensionadas conforme a lo que establece la ley "porque no se puede decir que en nuestra comunidad no hay zonas tensionadas".

El secretario general de CCOO Albacete ha lamentado que no se haya "aprendido nada" porque "no hace tantos años de la burbuja inmobiliaria que nos situó en una de las peores crisis, cuando unas pocas personas se enriquecían a costa del sufrimiento de la mayoría. Lo mismo que ocurre ahora".

Por su parte, la secretaria de Igualdad y Juventud, María Olivas, ha explicado que tras recabar información e indagar en páginas de alquiler y compra venta de pisos, han identificado "diferentes prácticas que deberían haber quedado desterradas con la entrada en vigor de la Ley del Derecho a la Vivienda".

A destacar es el aumento significativo de los pisos de alquiler temporal para estudiantes y personas trabajadoras de una duración determinada, que además especifican en sus anuncios que no los alquilan a parejas o a familias con hijos o hijas.

"Esto, sumado a la cantidad de pisos que especifican que el alquiler es de un año renovable, hace imposible que la gente pueda tener estabilidad y vivir con tranquilidad", ha indicado María Olivas. Otra irregularidad que ha identificado la responsable sindical es que los particulares todavía siguen pidiendo dos meses de fianza.

Frecuentemente también han identificado la petición de una cantidad por "gestión del arrendamiento" que oculta gastos de gestión de la agencia.

"En cuanto a los precios, hemos observado que, de los 240 pisos aproximadamente ofertados en páginas de alquiler de vivienda, sólo 7 tienen un importe inferior a 600 euros. Esto se traduce en que, en barrios obreros por excelencia de nuestra ciudad, como puede ser Franciscanos, el precio ha subido tanto que la gente tiene que destinar más del 40% de sus sueldos", ha concluido la secretaria de Igualdad y Juventud.