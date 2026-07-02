CCOO alerta del aumento de los riesgos laborales por el calor en C-LM y reclama más prevención e inspecciones

Rueda de prensa de CCOO en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras del Hábitat ha advertido este jueves del incremento del riesgo que suponen las altas temperaturas para la salud laboral en Castilla-La Mancha y ha reclamado reforzar la prevención, aumentar las inspecciones de trabajo y extender las jornadas intensivas durante el verano, especialmente en el sector de la construcción.

La secretaria regional de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero; la secretaria estatal de Salud Laboral de la federación, Aída Suárez; y la secretaria regional de Salud Laboral, Fátima Pacheco, han presentado en Guadalajara la campaña anual de prevención frente al estrés térmico, en la que han alertado de que el cambio climático está haciendo que las olas de calor sean "cada vez más intensas y frecuentes", con un impacto directo sobre la siniestralidad laboral.

Durante la comparecencia, Suárez ha señalado que en Castilla-La Mancha las muertes atribuibles a las altas temperaturas pasaron de 225 en 2024 a 357 en 2025, lo que supone un incremento del 55%, mientras que a nivel nacional aumentaron un 90%, al pasar de 2.012 a 3.832 fallecimientos.

Además, ha recordado que, según estudios europeos, el riesgo de sufrir un accidente laboral aumenta entre un 5 y un 7% cuando se superan los 30 grados y entre un 10 y un 15% por encima de los 38 grados.

La responsable estatal también ha precisado que el pasado año Castilla-La Mancha registró 39 días con aviso naranja por altas temperaturas y ha recordado que, en el caso de Guadalajara, la alerta roja no se activa hasta alcanzar entre 40 y 42 grados, dependiendo de la zona, aunque ha advertido de que el riesgo existe igualmente con avisos amarillos y naranjas.

CCOO ha incidido en que no existen registros oficiales específicos sobre los golpes de calor en el ámbito laboral, ya que en muchas ocasiones estos desencadenan otros accidentes, como caídas o atrapamientos, que son los que finalmente quedan reflejados en las estadísticas.

En este contexto, Cabañero ha asegurado que cuatro de cada diez trabajadores sufren estrés térmico y ha insistido en que el problema afecta tanto a quienes trabajan al aire libre como a quienes desarrollan su actividad en centros de trabajo sin una climatización adecuada.

Asimismo, ha rechazado que las bajas derivadas de accidentes laborales puedan identificarse con el absentismo.

En este sentido, ha indicado que durante 2025 se registraron en Castilla-La Mancha 27.000 bajas médicas como consecuencia de accidentes de trabajo y ha defendido que estas responden a situaciones acreditadas por personal facultativo.

RENOVACIÓN DEL ACUERDO CON LA FISCALÍA

La dirigente regional también ha anunciado que CCOO está ultimando la renovación de un segundo acuerdo con la Fiscalía de Castilla-La Mancha para reforzar la actuación ante los accidentes laborales graves y mortales.

Según ha explicado, el objetivo es facilitar que la Fiscalía pueda actuar de oficio en este tipo de siniestros y que se adopten medidas "contundentes" frente a empresas reincidentes en incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Cabañero ha defendido que todavía existe "mucha falta de cultura preventiva" en algunas empresas y ha reclamado que la Justicia actúe con firmeza frente a quienes incumplen la legislación en materia de seguridad y salud laboral.

PETICIONES A ADMINISTRACIONES Y PATRONAL

El sindicato también ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas para que garanticen condiciones de trabajo seguras tanto para su personal como para los trabajadores de servicios externalizados, asegurando la existencia de medidas de refrigeración y climatización cuando sean necesarias.

Igualmente, ha reclamado a la patronal, especialmente la del sector de la construcción, que negocie calendarios laborales que contemplen jornadas intensivas durante el verano para reducir la exposición a las horas de mayor calor.

En este sentido, Pacheco ha lamentado que, según los datos que maneja el sindicato, Ciudad Real sea la única provincia de Castilla-La Mancha donde el convenio de la construcción incorpora este tipo de jornada, mientras que en Guadalajara únicamente existen acuerdos puntuales en algunas empresas.

CCOO también ha vuelto a pedir un refuerzo de las plantillas de la Inspección de Trabajo para intensificar las campañas de control durante los meses estivales, al considerar que la falta de efectivos retrasa la actuación ante las denuncias presentadas por incumplimientos de la normativa.

Como parte de la campaña, el sindicato ha informado de que mantendrá abiertas sus sedes como refugios climáticos para que trabajadores expuestos al calor.