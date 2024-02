CCOO anuncia un conflicto colectivo en los tribunales contra Geacam por recortes unilaterales a los salarios

TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Castilla-La Mancha ha anunciado la interposición de un conflicto colectivo contra la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) por recortes salariales aplicados desde el pasado mes de diciembre a las categorías profesionales más bajas.

Así lo ha anunciado el responsable de la Sección Sindical de CCOO en Geacam, Manuel Amores, tras finalizar de un acto de mediación celebrado ante el Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha en Toledo e instado por CCOO tras denunciar la inaplicación del incremento del 0,5% a las tablas salariales acordadas y firmadas el 28 de abril de 2023, según ha comunicado el sindicato por nota de prensa.

"Geacam ha rechazado revertir los recortes que está aplicando desde el pasado mes de diciembre en el complemento de especialidad profesional a los colectivos laborales con los salarios más bajos de la empresa. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, acudiremos al Tribunal Superior de Justicia en conflicto colectivo", ha indicado Amores.

"Iremos en solitario, porque todos los demás sindicatos representativos de la plantilla de Geacam han dado por buenos los recortes", ha asegurado el responsable sindical. "En el caso de CSIF, UGT, SIBF, STAS, SO y SPPLB, ni siquiera han acudido a la mediación, a la que estábamos todos convocados y a la que solo hemos asistido CCOO y USO, aunque este sindicato ha descartado respaldar y adherirse a lo demandado por CCOO alegando que no tiene información sobre esos recortes, pese a que afectan a un gran número de compañeras y compañeros", ha añadido.

El sindicato ha afirmado que se han venido dando recortes en las cuantías mensuales del personal en nueve especialidades, que oscilan entre 20 céntimos de euro mensuales al personal administrativo, a los 4,67 euros a los técnicos de grado.

"Geacam ha obviado lo firmado y ha aplicado las subidas pactadas no sobre las tablas acordadas en abril de 2023, sino sobre las vigentes el último día de 2022, que se hizo constar en su día que eran provisionales porque quedaban sujetas a lo que establecieran los Presupuestos Generales del Estado para 2023", ha afirmado Amores.

"Por eso, y tras el acuerdo del Gobierno con CCOO y UGT sobre incrementos salariales del sector público, que se trasladó a los PGE, volvimos a reunirnos en abril de 2023 y acordamos las definitivas", ha añadido, señalando que, sin embargo, el 1 de diciembre de 2023, tras una reunión de la comisión de interpretación y vigilancia del Convenio, la empresa decidión no aplicar la subida pactada.

"Quizá haya quien piense que las cuantías recortadas son pequeñas y que no vale la pena disputarlas. No es nuestro caso. No le permitimos recortes al gobierno del PP y tampoco se los vamos a permitir al gobierno del PSOE", ha afirmado el sindicalista.

"Y menos aun cuando esos recortes sólo se aplican a las compañeras y los compañeros que menos ganan; mientras nuestra empresa sigue pagando todos los meses a jefes y mandos intermedios complementos salariales sustanciales que ni se han firmado por la parte social ni publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha", ha añadido.