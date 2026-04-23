CCOO apremia a patronal a desbloquear en mayo la negociación colectiva en CLM y amenaza con conflicto si no hay acuerdo

El secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León - CCOO

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha apremiado este jueves a la patronal castellanomanchega a desbloquear en mayo la negociación colectiva en Castilla-La Mancha y ha advertido de que si no hay acuerdo el mes próximo "habrá conflicto" y llevará a cabo movilizaciones.

Así lo ha asegurado el secretario de Acción Sindical de CCOO Castilla-La Mancha, Ángel León, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el secretario federal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas del sindicato, Javier Pacheco.

León ha mostrado su preocupación porque ya ha transcurrido un tercio del año y no se ha firmado "ni uno solo" de los 27 convenios que había que renovar en 2026. "Es decir, hay 131.300 personas esperando la actualización de sus condiciones laborales", ha manifestado.

Por ello, ha instado a las patronales de las cinco provincias "a tomarse en serio la negociación colectiva" y a no bloquear las mesas bajo el pretexto de la incertidumbre internacional, por los conflictos bélicos, o con la excusa de "regular" lo que consideran "elevado absentismo" y que no es otra cosa que "tratar de recortar derechos laborales como es el de la incapacidad temporal".

León ha recordado que la "inmensa mayoría" de sectores gozan de buena salud. "Las empresas están batiendo récord de exportaciones, los beneficios están en máximos históricos y hay margen para mejorar las condiciones salariales de la gente que ya está pagando un 3,4% más por la subida del IPC".

"Si en mayo las patronales no hacen una apuesta por regular las condiciones laborales de las personas trabajadoras, y hacen propuestas razonables, habrá movilizaciones", ha zanjado el secretario de acción sindical.

PLENARIO DE ACCIÓN SINDICAL

CCOO ha celebrado este jueves en Toledo su plenario de acción sindical con la presencia del secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas, Javier Pacheco, quien ha denunciado que 11 millones de personas asalariadas del país está en situación de estancamiento salarial.

Sobre la mesa, la propuesta de una horquilla de subida entre el 4% y el 7% que mejore los salarios más bajos y corrija la desviación de su poder adquisitivo. "El mensaje es muy claro a las patronales. O empezamos a desbloquear la negociación colectiva o en 2026 volveremos a encontrar una galerna de huelgas relacionadas con los convenios colectivos".

En esa línea ha urgido a dar una respuesta a la ciudadanía para garantizar las condiciones materiales suficientes para desarrollar un proyecto de vida con dignidad. "Y eso pasa también por solucionar el problema de la vivienda como prioridad", ha manifestado el sindicalista.

CIFRAS EN CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla La Mancha este año debían renovarse 27 convenios sectoriales, seis de ellos en Albacete, siendo el más importante el del metal, con 8.000 personas trabajadoras, o el de la hostelería, con 7.700. En Ciudad Real toca renovar otros 6: Comercio, con 9.700 personas, y vinícolas, con 6.000, son los que afectan a mayor número de trabajadores y trabajadoras.

En Cuenca son 3 los convenios que deben actualizarse este año. El del campo, con 10.000 personas, e industrias agroalimentarias, con 4.000 son los más importantes. En el caso de Guadalajara también se deben negociar 3 convenios siendo prioritario el de logística con 20.000 personas trabajadoras afectadas.

El mayor número de convenios a renovar está en Toledo --9 en total-- algunos como el de la hostelería --11.700 personas afectadas--, o comercio general, otras 11.100.

Respecto a la perdida de poder adquisitivo, Pacheco ha señalado que la variación salarial que se está alcanzando en los convenios ya firmados es del 3,2% de media, cuando el IPC de marzo ya está en el 3,4% y con previsión de seguir subiendo por las consecuencias de los conflictos bélicos.

A ello suma que el IPC en Castilla La Mancha es aún mayor, del 3,7%, "lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras de la región". "Lo mismo pasa con la jornada, siendo la de Castilla-La Mancha 26 horas más alta que en el resto del país".

A juicio de Javier Pacheco esto "le da mejor margen de beneficio a los empresarios fruto probablemente de esa injusticia social que están aplicando en los procesos de las relaciones laborales y los convenios colectivos".