CCOO celebra los datos "históricos", pero alerta de que las brechas de desigualdad se amplían

Archivo - El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO CLM, Juan Carlos del Puerto - CCOO - Archivo

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO, tras publicarse este martes los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre que dejan cifras de ocupación "récord", ha puesto el acento en que en la región se sigue creando empleo y además empleo de calidad, una muestra de la buena marcha de la economía regional, que este trimestre contrasta con el repunte del paro en el conjunto de España.

No obstante, el sindicato insiste en que hay que abordar las brechas de género y territoriales: el desempleo sigue afectando en mayor medida a las mujeres, a la vez que persisten las brechas históricas entre la región y el país, tal y como afirma el secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO, Juan Carlos del Puerto.

"Se necesitan más recursos públicos en torno a una estrategia de empleo para seguir avanzando hacia una sociedad de pleno empleo uno de los motivos por los que la mejora del empleo debe profundizarse", entendido esto no solo como una reducción sustancial del desempleo, sino también como la garantía de un trabajo digno, estable y con derechos para todas las personas que quieran trabajar.

Asimismo, en nota de prensa, CCOO pide profundizar en las reformas pendientes de reducción de la jornada laboral, de mejora de la protección pública y social, así como abordar los problemas que generan las crisis climáticas en el empleo y el acceso a la vivienda y el coste de la vida.

"La huelga general del 11N debe poner estos debates en la agenda de los partidos políticos, sin retroceso en derechos sociales", señala Del Puerto.

El sindicato insiste también en impulsar una mayor igualdad en el reparto de la riqueza que generan las y los asalariados con su trabajo. Un mejor reparto que tiene que hacerse mejorando los salarios y también por la vía fiscal, especialmente con impuestos sobre las rentas del capital y los beneficios extraordinariamente elevados, de tal forma que mejore el bienestar ciudadano a través de mejores servicios públicos, pero también a través de la creación de más y mejor empleo al desincentivar la acumulación especulativa o rentista del capital.