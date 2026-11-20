Cartel de la central sindical con motivo del 25N. - CCOO C-LM

TOLEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ante el Día Internacional por la Eliminación de las Violencias de Género, el 25 de noviembre, Comisiones Obreras CCOO ha organizado un acto regional en Ciudad Real este mismo día, así como diferentes concentraciones por la tarde en varias capitales.

El lema elegido este año por CCOO para el 25 de noviembre es 'Contra el negacionismo, por la vida de las mujeres'.

Este año el acto regional se celebrará en Ciudad Real el día 25 de noviembre, a las 11.00 horas, en la residencia universitaria Santo Tomás de Villanueva con las intervenciones de Ana Villaseñor, secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO CLM, Isabel Quijada, secretaria de Mujeres de CCOO Ciudad Real, y Alba Díaz, técnica del proyecto Corresponsables de CCOO CLM, quienes hablarán sobre la masculinidad y la prevención de las violencias machistas desde una mirada sindical.

En Guadalajara el lunes día 23, también a las 11.00 horas, tendrá lugar un acto sindical en el Centro San José, con las intervenciones de la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO CLM, Ana Villaseñor, su homóloga en la provincia, Teresa Sánchez, y Prudencia Esteban de la Federación de Pensionistas de CCOO Guadalajara, ha informado el sindicato en nota de prensa.

En Albacete, en la Filmoteca, el 26 de noviembre a las 17.30 horas, se proyectarán los documentales 'AVA' y 'Abril hoy no es invierno' de Mabel Lozano, que asiste a este acto.

En Toledo, el día 3 de diciembre, y en Talavera de la Reina, el 15 del mismo mes, tendrá lugar en las sedes del sindicato sendas charlas sobre la reducción del estigma para la inserción laboral de mujeres en situación de prostitución.

En Cuenca, habrá lectura del manifiesto. Además, el sindicato se sumará a la X Marcha contra la Violencia de Género, la lectura de manifiesto y homenaje con colocación de zapatos y lazos morados en la Plaza del Ayuntamiento, a las 12.00 horas el día 25.

CONCENTRACIONES

En toda la región, habrá concentraciones a las 19.30 horas en Ciudad Real en la Plaza Mayor, en Toledo manifestación a las 18.00 horas desde el Paseo de la Vega hasta Zocodover, en Talavera de la Reina concentración en la Plaza de San Francisco a las 20.00 horas, en Guadalajara manifestación a las 19.00 horas desde el cruce calle Toledo con Avenida Castilla, entre otras.

"Este 25 de noviembre hay que salir a las calles para que no se dé ni un paso atrás y también el 29 de noviembre salir a votar pensando en el futuro que queremos construir. Un futuro en el que los hombres cuestionen los modelos de masculinidad que reproducen la desigualdad y la violencia, un futuro en el que la igualdad sea una responsabilidad colectiva y en el que ninguna mujer tenga que vivir con miedo", ha reclamado la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO CLM, Ana Villaseñor.

"INSTRUMENTALIZACIÓN RACISTA"

El negacionismo y la instrumentalización racista de las mujeres atentan contra los derechos de las trabajadoras y la convivencia democrática, critica CCOO.

Lamenta el sindicato que las cifras de mujeres asesinadas han aumentado respecto al año anterior: 46 mujeres y tres menores en el país, 3 mujeres asesinadas en Castilla-La Mancha, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

"Es una vergüenza que con esta alarmante situación haya quien aún sale en prime time diciendo que hay que combatir las normas ineficaces, normas que han supuesto poner nombre a un problema que estamos viviendo las mujeres, normas que nos han defendido y que han salvado vidas y que incluso se demuestra siguen siendo insuficientes", afirma Ana Villaseñor.

"A Abascal y a sus amigos del PP les diría una cosa clara: las leyes que nos protegen no son el problema, el problema es que haya 46 mujeres asesinadas y que en lugar de preguntarnos qué más hay que hacer para salvar sus vidas, haya quien se pregunte cómo desmontar, con argumentos falsos, las herramientas que se han construido para protegerlas".

CCOO alude a que se denuncian 15 violaciones al día, es decir una violación cada hora y 35 minutos y una agresión sexual sin penetración cada 32 minutos y, según la Encuesta Europea de Violencia de Género, el 28,4% de las mujeres en España ha sido víctima de acoso sexual en el ámbito laboral en algún momento de su vida, lo significa que más de 4,4 millones de trabajadoras han sufrido acoso en su centro o con ocasión del trabajo.

"Frente al negacionismo, en cada negociación, campaña, informe e información vamos a seguir haciendo visible la violencia estructural que se ejerce hacia las mujeres porque la invisibilidad mata. El feminismo sindical es antirracista y no permitiremos que utilicen el dolor y la seguridad de las mujeres para dividirnos", ha expresado el sindicato.