CCOO condena una nueva agresión en el centro de salud de Bolaños de una usuaria a dos auxiliares, que presentan denuncia

CIUDAD REAL 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO condena una nueva agresión hacia el personal de centros sanitarios, en este caso en el centro de salud de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), donde una usuaria ha agredido verbal y físicamente a dos auxiliares administrativas. Ha sido necesaria la presencia de la Guardia Civil y las auxiliares han presentado la denuncia oportuna.

"Lamentablemente esta situación de agresiones y violencia hacia el personal de centros sanitarios no es nueva y, por desgracia, está siendo cada vez más frecuente en Castilla-La Mancha", denuncia la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO CLM, Pilar Ramos, quien recuerda que desde este sindicato se ha pedido reiteradamente soluciones para atajar las agresiones que sufre el personal del Sescam, "pero estas situaciones violentas se siguen produciendo".

Asimismo, CCOO reclama que se extienda la consideración de "autoridad" a todo el personal que trabaja en el Sescam, no solo al personal sanitario, tal y como otras comunidades autónomas ya han hecho, así como que se apliquen las sanciones administrativas pertinentes por el Sescam, independientemente de la actuación vía penal que corresponda, ha informado CCOO en nota de prensa.

Actualmente, el personal administrativo "es especialmente vulnerable, ya que es el primer contacto en los centros de salud y están recibiendo de manera reiterada los insultos y agresiones físicas y verbales por parte de los agresores".

Por ello, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO CLM insiste en pedir "más medidas de prevención y de protección, campañas de educación y sensibilización a la población y apoyo desde las instituciones para evitar y erradicar esta situación insostenible", concluye Ramos.