CCOO convoca huelga este viernes en autobuses urbanos de Talavera por la situación "límite e insostenible" del servicio

TOLEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha convocado huelga este viernes día 13 de febrero en los autobuses urbanos de Talavera de la Reina, con paros de dos horas, ante la situación "límite e insostenible" que sufren los trabajadores de Mombus, y la "inacción" de la empresa concesionaria y el Ayuntamiento, que "no hacen nada para solucionarlo".

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa en Talavera, Enrique Clavero, secretario general de FSC CCOO Toledo, junto a Carmen Trujillo, responsable de Transporte y Logística de la FSC CCOO Castilla-La Mancha, y Alberto Dorado y José María Blanco, conductores y delegados sindicales de CCOO en Urbanos de Talavera.

Los paros se realizarán al inicio de cada turno, de 7.00 a 9.00 horas en el turno de mañana y de 14.00 a 16.00 horas en el de tarde.

Clavero ha denunciado que "el Ayuntamiento quiere dar más servicio pero con pocos medios", pero esto no es viable, "no se puede dar más servicio con los medios existentes". CCOO pide ofrecer un mayor servicio a la ciudadanía, "ésta merece esto y más", pero para ello es necesario aumentar la plantilla y que haya más autobuses, "el problema es que el Consistorio no quiere".

Por su parte, Trujillo ha explicado que antes de llegar a la huelga se han mantenido tres reuniones con la empresa en mediación, pero no se ha podido solucionar el conflicto más grave, el de los horarios. "Cada vez hay más personas usuarias del transporte público, cada vez más tráfico, los autobuses no llegan a tiempo y aumentan las quejas de las y los usuarios". CCOO ha hablado con el Ayuntamiento, que es quien junto con la empresa tiene que cambiar los horarios, y "no hemos sido capaces de sacar un compromiso de que se vayan a modificar".

Por su parte, Dorado ha denunciado que las y los conductores sufren estrés al llevar "varios años trabajando con horarios insufribles, no tenemos tiempo para nada, los autobuses están destrozados, la situación es insostenible, el problema es gordo, estamos al límite, con muchas bajas laborales por la carga de trabajo, sufriendo agresiones verbales principalmente por parte de las personas usuarias por los retrasos, la oficina de información al usuario muchas veces no coge el teléfono, no están y al final el conductor es el que tiene que dar la cara y las explicaciones".

Por ello, los trabajadores y trabajadoras piden "aumentar el tiempo de frecuencia de los autobuses para evitar retrasos y tener al menos tiempo para estirar las piernas o ir al baño y para ir con seguridad en la conducción".

En estos momentos son 35 las y los conductores y hay 13 vehículos, de los cuales funcionan once al día y hay dos de reserva, que están averiados, por lo que "si se avería un tercero se tiene que circular con el autobús averiado", según ha informado CCOO en nota de prensa.