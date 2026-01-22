CCOO Cuenca insiste en la necesidad de prevención tras el fallecimiento de un trabajador en Castillo de Garcimuñoz

Cartel de CCOO en el que condena las muertes laborales. - CCOO

CUENCA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Cuenca ha lamentado el fallecimiento este miércoles de un trabajador tras sufrir un accridente laboral este martes mientras se encontraba trabajando con un dumper en la localidad conquense de Castillo de Garcimuñoz.

El trabajador habría saludo despedido del duper, que no contaba con citurón de seguridad obligatoria según la normativa de seguridad laboral, según ha trasladado el sindicato en nota de prensa.

El secretario general de CCOO de Cuenca, Carlos Hortelano, ha recordado que aunque el fallecimiento del trabajador se produzca días después de haber sufrido el accidente laboral, legalmente es reconocido como tal, y ha insistido en "la importancia de la prevención de riesgos laborales para evitar sucesos tan trágicos como el que hoy tenemos que lamentar".

Hortelano ha reclamado que nunca más "las personas trabajadoras sigan perdiendo la vida y la salud en sus puestos de trabajo en accidentes que en la gran mayoría de los casos podrían evitarse con unas adecuadas medidas de seguridad".

El suceso de Cartillo de Garcimuñoz supone el primer accidente laboral mortal del que tiene constancia la central sindical en la provincia de Cuenca. Según los últimos datos correspondientes al periodo enero-noviembre de 2025 que recoge la Estadística de accidentes de trabajo del Ministerio, en la provincia de Cuenca se registraron un total de 2.949 accidentes, 2.781 en jornada y 168 in itinere, 34 de ellos graves y 9 mortales.

Si se comparan estos datos con los del mismo periodo de 2024, hay 7 trabajadores más fallecidos, pasando de 2 a 9. Cuenca es la segunda provincia de la región, -después de Guadalajara-, con mayor índice de incidencia de accidentes de trabajo.

"Una situación preocupante y alarmante que requiere potenciar las medidas preventivas, la prevención salva vidas, más y mejor prevención es garantía de poder trabajar en unas condiciones más seguras y saludables evitando la lacra y el drama que supone la siniestralidad laboral", ha afirmado Hortelano.

CCOO ha trasladado sus condolencias a la familia, compañeros y amistades de la víctima y ha trasladado que pondrá a disposición los recursos sindicales que puedan precisar.