CCOO denuncia "colapso" en las Urgencias del hospital de Albacete por falta de espacio y de material adecuado

ALBACETE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha denunciado la situación vivida el pasado lunes en las Urgencias del Hospital de Albacete, que "ha hecho saltar de nuevo las alarmas sobre las graves deficiencias estructurales que sufre el servicio".

En nota de prensa, el sindicato se ha hecho eco de las quejas del personal, que denuncia "el colapso y el caos" que se generó por la falta de espacio y de material adecuado para atender a las más de 400 personas que acudieron.

Por ello, la Federación de Sanidad de CCOO Albacete ha denunciado una vez más la "insostenible" situación que vive este servicio, por "las graves deficiencias estructurales que arrastra".

"La última jornada crítica tuvo lugar el lunes, cuando más de 400 pacientes acudieron a las Urgencias, desbordando por completo la capacidad física y humana del servicio. Los testimonios de los trabajadores hablan del caos y la impotencia vivida en los pasillos, llegando a comparar la situación con los peores momentos de la crisis sanitaria del COVID-19", dice CCOO.

CCOO explica que la situación se ha visto agravada porque desde el pasado 15 de junio permanece cerrada la Sala de Atención Urgente (SAU), que es el espacio crítico donde deben esperar aquellos pacientes de Urgencias que ya tienen prescrito un ingreso en las plantas de hospitalización, pero que aún están a la espera de que se les asigne una cama libre.

Al clausurar este espacio, todos esos pacientes que deberían estar en la SAU se ven obligados a permanecer físicamente en las dependencias de Urgencias, "aumentando drásticamente el número de personas en el servicio, colapsando los espacios asistenciales y bloqueando unos recursos humanos y materiales que son necesarios para atender las emergencias que entran por la puerta".

Desde CCOO se insiste en que el colapso del pasado lunes no responde a un pico puntual de demanda asistencial, sino a una situación que se alarga demasiado en el tiempo y que está "sobrecargando la salud mental y física de una plantilla al límite de sus fuerzas y con unos niveles de estrés preocupantes".

Los profesionales del servicio de Urgencias han trasladado además al sindicato que hay "grave" escasez de material adecuado para realizar su labor diaria en condiciones de seguridad.

Especialmente alarmante, denuncia CCOO, es el estado del mobiliario, ya que el personal se ve obligado a manejar camillas viejas y en muchos casos rotas, que no reúnen las mínimas condiciones para atender y estabilizar a pacientes en situación crítica.

Para el sindicato, el "efecto embudo insostenible" que sufre el servicio, se debe en gran medida "al deterioro de la Atención Primaria, ya que el aumento de los tiempos de espera en los centros de salud empuja a las personas a acudir en masa a las Urgencias hospitalarias para patologías que deberían ser resueltas en sus consultas de cabecera".

"Este colapso de la Primaria lo acaba pagando el hospital. A esto se suma las derivaciones desde otros centros, ya que se ha detectado un incremento de pacientes procedentes de otros hospitales de la provincia hacia las Urgencias de Albacete", aseguran desde la organización sindical.