CCOO denuncia un "repunte inaceptable" de la siniestralidad en la construcción

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, y el secretario provincial, Javier Morales, en la jornada 'Vivienda: un problema social, un derecho básico' celebrada en Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha alertado este jueves del aumento reciente de accidentes laborales en la región, especialmente en el sector de la construcción, coincidiendo con la jornada celebrada por el sindicato en Guadalajara sobre el problema de la vivienda.

A preguntas de los periodistas, Ortega ha calificado de "absolutamente evitables" los últimos accidentes mortales registrados.

"No estamos hablando de una fatalidad ni de un azar. Una caída en altura es un accidente totalmente evitable", ha afirmado.

El dirigente sindical ha reclamado "una reflexión seria" y ha adelantado que CCOO trasladará esta preocupación al Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El sindicato exige planes de prevención específicos en obras, así como un control más estricto sobre su cumplimiento.

"Si vamos por la calle y vemos a alguien en un andamio sin medidas de seguridad, debería provocarnos el mismo rechazo que ver a alguien conduciendo sin cinturón", ha subrayado.

También ha insistido en la necesidad de investigar todos los accidentes y depurar responsabilidades.

"Debe aplicarse todo el peso de la ley a las empresas incumplidoras, y especialmente a las reincidentes", ha dicho.

Ortega ha recordado que buena parte de los últimos accidentes han afectado a trabajadores autónomos, un colectivo especialmente vulnerable.

"Los autónomos deben saber que tienen acceso a todos los servicios de asesoramiento y protección del sindicato. Su elevada accidentalidad está muy ligada a las malas condiciones de trabajo", ha concluido.