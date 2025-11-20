CCOO afronta el "problema social" de vivienda pidiendo controlar a multipropietarios y poner en el mercado pisos vacíos

El secretario general de CCOO en C-LM, Javier Ortega, y el secretario en la provincia de Guadalajara, Javier Morales. - CCOO

GUADALAJARA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha acogido este jueves una jornada sobre el "problema social" en el que se ha convertido el acceso a la vivienda siendo ésta un derecho básico. Según los últimos datos el precio de la vivienda libre ha registrado su máximo histórico, la compraventa en Castilla La Mancha aumentó en septiembre un 19% y, según portales inmobiliarios, provincias como Guadalajara o Toledo están ya a la cabeza en la subida del precio del alquiler.

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha recordado que "el problema no es la falta de vivienda, porque vivienda hay, el problema es a qué precio accede a ella la clase trabajadora y en manos de quien están", según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Según el diagnóstico realizado por el sindicato, en la región "hay mucha vivienda vacía que hay que poner en el mercado del alquiler, apenas se construye vivienda protegida y cada vez hay más multipropietarios capaces de controlar los precios". Es por ello que, como sindicato de clase, proponen "fomentar el alquiler social, hacer aflorar las viviendas vacías y rehabilitar el parque de vivienda antigua o en desuso".

Durante la inauguración de la jornada ha enumerado algunos de los titulares de prensa que demuestran que esta es "una emergencia social" en cuanto al tipo de habitáculos que se ofertan como vivienda y los precios que alcanzan en el mercado. "Es indigno y vergonzoso en un país del primer mundo donde la vivienda es un derecho constitucional".

Abundando en las medidas que propone el sindicato, ha citado el impulso a la vivienda protegida por parte de las administraciones, recurrir a la colaboración público privada para que parte de las obras nuevas incluyan también una parte protegida, apostar por la rehabilitación de la vivienda usada y contener los precios declarando zonas tensionadas.

Todo ello "sin olvidarnos de seguir subiendo los salarios, a través de la negociación colectiva, porque de lo contrario, seguirá faltando mano de obra en aquellos lugares donde pagar un alquiler o una hipoteca sea misión imposible".

Por su parte, el secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha puesto de relieve que la vivienda es ya el principal problema para la ciudadanía según el CIS. "Podemos negociar los mejores convenios colectivos del mundo, pero si la carestía de la vivienda no se limita y no hay medidas eficaces en materia de vivienda, evidentemente la clase trabajadora va a estar empobrecida y la gente no va a llegar a fin de mes", ha lamentado.

Entre las medidas que propone, construir más vivienda por un lado, poner coto a los grandes tenedores y declarar Guadalajara como zona tensionada. "Y es que un piso de dos habitaciones de 70 metros no va a bajar de los 800 euros y eso es inasumible".

Morales ha apuntado que hacen falta medidas urgentes mientras se construye más vivienda, algo que puede llevar años, ha urgido, "porque como sindicato de clase no solo nos preocupamos por las condiciones puramente laborales sino de aquellas que nos afectan a nuestras condiciones de vida siendo la vivienda una de ellas".

LAS JORNADAS

La jornada ha contado con la participación del consejero de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, que ha expuesto las líneas maestras de su departamento entre las que se incluye un gran plan de vivienda con préstamos a tipo 0 para jóvenes que accedan a su primera vivienda, aumento de la oferta residencial en alquiler, deducciones fiscales por arrendamiento y compra de vivienda habitual, un nuevo registro de demandantes o diversas medidas relacionadas con el suelo.

Por su parte, la directora general de planificacion y evaluación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Inés Sandoval, ha analizado cómo se está comportando la oferta y la demanda y cual es la situación del parque público de vivienda. En España apenas supone el 3,4% frente al 8% de media europea. "No solo basta con construir vivienda sino que sea asequible, protegida y con carácter permanente", ha dicho.

Pese a la polarización política, Sandoval confía en que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 pueda entrar en vigor el 1 de enero con más fondos y más formulas para ampliar la oferta, blindando la protección de la vivienda con carácter permanente.

La jornada ha finalizado con la intervención de Manuel Llorente, adjunto a la secretaría confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, abordando las propuestas del sindicato para una política de vivienda pública.

Las principales son el aumento del parque de vivienda social y asequible, la regulación de los alquileres en zonas tensionadas para que no suponga más de un 30% de los ingresos, la incorporación de viviendas vacías y la financiación a través de préstamos asumibles.