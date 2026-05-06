CCOO exige cumplir medidas de seguridad en centros de trabajo tras registrar C-LM cuatro accidentes, uno de ellos mortal

Raquel Payo y Javier Ortega en rueda de prensa en Toledo. - CCOO C-LM

GUADALAJARA 6 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha hecho un llamamiento urgente para que se cumpla la ley y se implanten medidas de prevención en todas las empresas, tras registrar la región cuatro siniestros en las últimas 24 horas. De igual modo, ha reclamado formación adecuada para las personas trabajadoras "que son el eslabón más débil de la cadena productiva".

De este modo ha reaccionado el sindicato tras morir este martes en Azuqueca de Henares un trabajador de 50 años, siendo el primer accidente laboral mortal en la provincia de Guadalajara en este 2026, según los últimos registros oficiales.

Según explica en nota de prensa el sindicato, el fallecido es un trabajador por cuenta ajena de la empresa, operario de línea de corte, que estaba solo en el taller manejando una bobinadora cortadora de rollos de chapa de grandes dimensiones. Al acceder por la parte inferior de la bobina quedó atrapado falleciendo por aplastamiento.

"Desde CCOO hacemos hincapié en la necesidad de que, en determinados trabajos, haya al menos otra persona de apoyo que pueda parar las máquinas o atender a la compañera en caso de accidente", reclaman.

Tras referirse al accidente registrado este miércoles en Pozorrubielos de la Mancha, donde otro trabajador de 40 años de una empresa dedicada al cultivo y empaquetamiento de setas quedaba atrapado en una paletizadora, y a los dos registrados este semana, cuyas causas se están investigando, CCOO alerta de la "debilidad" que en materia de siniestralidad laboral tiene la región.

"Arroja datos preocupantes porque la gestión preventiva no es una prioridad para las empresas", ha alertado la secretaria de Diálogo Social y Salud laboral de CCOO Castilla La Mancha, Raquel Payo, que incide en que el grueso de accidentes en la región tienen su origen en causa materiales --caídas, golpes, atrapamientos--, cuyas causas pueden prevenirse..