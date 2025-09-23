CCOO exige dimisión de Gómez por dejar inactivos retenes situados a 12 kilómetros del incendio de Peñalba de la Sierra

GUADALAJARA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de Comisiones Obreras (CCOO) en Geacam Guadalajara han exigido este martes la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por lo que consideran una "gestión negligente" del dispositivo de incendios forestales tras dejar a la provincia con apenas el 29% de sus medios operativos en plena ola de calor de septiembre.

Todo ello pese a que esta madrugada se activaban los retenes de Montes Claros y Vado, que salían a trabajar a las 8.00, en un incendio que si bien se ha dicho que se inició el domingo, desde CCOO aseguran que ellos ya tenían conocimiento del mismo el sábado por la noche y no había nadie, pasando unas ocho horas hasta comenzar a actuar.

Así, el sindicato ha denunciado, en rueda de prensa, que los retenes de Montes Claros y El Vado, situados a solo 12 y 14 kilómetros del incendio declarado y que sigue activo en Peñalba de la Sierra, permanecieron inactivos el domingo cuando comunicaron que se había declarado el fuego, mientras sí se movilizaban recursos desde Cuenca, Ciudad Real y otros puntos del país.

"Estás viendo que están trayendo medios de todos los sitios, pero los medios propios que tienes no los activas para ir al incendio. Eso es lo que nosotros denunciamos", afirmó Iñaqui Blanco, delegado sindical de CCOO en el Geacam, en una comparecencia en la que han señalado que si ellos hubieran seguido en las labores de extinción en vez de desactivar este servicio, el sábado por la noche --que es cuando dicen que se declaró el fuego-- hubieran podido actuar y es posible que se hubiera quedado en conato.

Según Blanco, quien ha comparecido acompañado también de Eduardo Medina, también delegado de CCOO en Geacam Guadalajara, y de la responsable de Organización de Industria en el sindicato, Natalia Torres, el modelo actual de desactivación de retenes, basado en el Índice de Propagación Potencial (IPP), "ignora las condiciones de riesgo real" y responde a criterios "puramente económicos".

"En Guadalajara solo estamos el 29% de los medios activos. Eso quiere decir que menos de uno de cada tres retenes están para cubrir la provincia", subraya Blanco.

"SIN MEDIOS ACTIVADOS"

El incendio de Peñalba, originado posiblemente a causa de un rayo, sigue en nivel 1 de alerta, después de que este lunes se incorporaran finalmente a las tareas de extinción los retenes de Montes Claros y El Vado, que desde ayer venían denunciando su exclusión inicial.

"Si tenemos medios activados, normalmente los incendios los dejamos en conato. Si no tenemos medios activados, no tenemos una actuación rápida y no se quedan en conato. Pasa lo que está pasando ahora", advirtió Eduardo Medina.

El sindicato reclama restablecer la campaña fija para todos los retenes entre el 1 de junio y el 30 de septiembre --en vez de el 12 de este mismo mes--, así como la dimisión de la consejera, a la que piden que les tome "en serio, de una vez o que dimita, porque al final son recursos públicos que se están empleando mal", concluyó Blanco.

Desde el sindicato tienen claro que el actual modelo que ha puesto en marcha la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "es erróneo y peligroso" y "hay que cambiarlo", concluyen los delegados sindicales en su comparecencia.