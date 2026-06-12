CCOO habilitará sus sedes como refugios climáticos para las personas que trabajan expuestas a altas temperaturas. - CCOO

TOLEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha presentado su campaña de información, asesoramiento y sensibilización para prevenir los riesgos laborales derivados de las altas temperaturas y el estrés térmico, un problema cada vez más frecuente debido al aumento de las olas de calor. Junto a esta campaña de información y sensibilización, desde CCOO se pone en marcha una iniciativa consistente en abrir las sedes del sindicato a las personas trabajadoras que realizan su trabajo al aire libre y están expuestas a altas temperaturas.

La secretaria de diálogo social y salud laboral, Raquel Payo, ha indicado que "4 de cada 10 personas trabajadoras en la región están expuestos al estrés térmico durante su jornada laboral ya que cerca de 317.000 desarrollan su actividad en condiciones de exposición al calor". Sin ir más lejos el pasado año se registraron 264 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en Castilla-La Mancha si bien se desconoce cuántos de ellos se encontraban en jornada laboral. Payo ha cuantificado en un 30% el número de consultas recibidas por CCOO el pasado año relacionadas con los problemas derivados del calor en el trabajo.

La exposición al calor afecta en mayor grado al personal que realiza sus funciones al aire libre como en la construcción, jardinería, agricultura, limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de carreteras, servicios forestales, reparto y jardinería. No obstante hay muchos trabajos de interior que se ven afectados por el contacto con altas temperaturas como las cocinas, talleres y centros con ventilación insuficiente.

Raquel Payo ha exigido a las empresas "que evalúen los riesgos derivados del calor, incorporen el estrés térmico en sus planes de prevención y adapten o reduzcan las jornadas cuando existan alertas meteorológicas de nivel naranja o rojo. No basta con tener un documento guardado en una carpeta, es necesario actuar".

Entre las medidas básicas más fáciles de implantar están, por ejemplo, la adaptación horaria, los descansos, el acceso permanente a agua potable, zonas de sombra y sistemas de ventilación sin olvidar de la formación correcta de las personas trabajadoras.

El calor extremo es un riesgo laboral grave que puede provocar deshidratación, agotamiento, pérdida de conocimiento e incluso la muerte. Además de sus efectos inmediatos puede agravar enfermedades previas o tener consecuencias sobre la salud cardiovascular, respiratoria y renal.

REFUGIOS CLIMÁTICOS

Junto a esta campaña de información y sensibilización, desde CCOO se pone en marcha una iniciativa consistente en abrir las sedes del sindicato a las personas trabajadoras que realizan su trabajo al aire libre y están expuestas a altas temperaturas "para que accedan a un espacio con una temperatura adecuada, dispongan de agua, utilicen los aseos para refrescarse y puedan realizar su descanso en condiciones dignas y seguras".

En esta línea, Raquel Payo ha instado a las administraciones públicas a que repliquen el modelo y pongan a disposición de estas personas trabajadoras espacios adecuados donde éstas puedan escapar del calor sofocante durante su tiempo de descanso.

Eso sí, la existencia de estos refugios climáticos "no puede ni debe sustituir las obligaciones que corresponden a las empresas sobre las que recae la responsabilidad principal de proteger la salud de las personas trabajadoras" ha puntualizado.

Frente al calor extremo no basta con reaccionar cuando aparece el problema, ha dicho Payo, "hay que prevenir, informar, organizar y proteger, y ese es el compromiso que asumimos desde Comisiones Obreras Castilla-La Mancha". Porque trabajar no puede costar la salud y mucho menos la vida.