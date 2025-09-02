CCOO insiste en que C-LM tenga una estrategia propia para cambiar el sistema productivo con políticas públicas

TOLEDO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha insistido en la necesidad de abordar el mercado laboral de Castilla-La Mancha con políticas públicas que cambien el sistema productivo, después de conocerse este martes que el paro de la región se redujo en 1.047 personas este mes de agosto a pesar de haber aumentado generalizadamente en el resto de España.

El secretario de Empleo del sindicato en la región, Juan Carlos del Puerto, ha hecho una valoración positiva de estos datos pero ha querido reforzar la idea de que Castilla-La Mancha necesita profundizar en una estrategia propia, según ha informado CCOO en nota de prensa.

La región se ha convertido en la comunidad autónoma donde más ha descendido el paro este último mes. El descenso del paro en agosto ha sido generalizado en las cinco provincias. Donde más se ha reducido ha sido en Ciudad Real y Albacete con 330 (-1,05%) y 303 (-1,43%) personas paradas menos respectivamente. En el resto, Toledo, Guadalajara y Cuenca también han registrado descensos del número de parados, con 213 (-0,48%), 127 (-1,06%) y 74 (-0,88 %) desempleados y desempleadas menos respectivamente en cada una de estas provincias.

En cuanto a la división por sexos, en el mes de agosto se registraron 63 parados (-0,16%) y 984 (-1,28%) paradas menos que en el mes de julio. A pesar de la drástica reducción del paro femenino con respecto al mes anterior, el total sigue arrojando grandes diferencias entre sexos con un total de 40.068 desempleados y 76.031 desempleadas en toda Castilla-La Mancha.

El número de parados ha descendido en 1.368 personas en el sector Servicios, 24 en la Agricultura, 135 en la Construcción, 83 en la Industria y 151 en el colectivo sin empleo anterior.