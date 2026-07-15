CCOO insta a subir los salarios en C-LM para afrontar el incremento de los precios de la vivienda

TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla-La Mancha ha incidido que la vivienda encabeza la subida de la inflación en el mes de junio, lo que implica que los salarios "tienen que seguir creciendo para que los trabajadores y trabajadoras recuperen el poder adquisitivo".

Así se ha pronunciado el sindicato en nota de prensa tras los datos publicados este miércoles por el INE, que indican que la inflación en Castilla-La Mancha se situó en el 3,1% tras subir un 0,5% en el último mes.

Tras analizar los datos de evolución del IPC, el secretario de Acción Sindical de CCOO en la región, Ángel León, ha insistido en el impulso a la negociación colectiva con mejoras salariales para los trabajadores y trabajadoras de la región.

"Si bien la recuperación salarial está llegando a la mayoría de la población asalariada, con una subida salarial media pactada en los convenios colectivos registrados hasta el mes de junio en la región del 3,15%, ligeramente por encima de la del país, con una jornada laboral media de 1.766 horas, 25 horas más que la media del país, hay muchos trabajadores y trabajadoras pendientes de que sus convenios colectivos se renueven", ha señalado.

Así, León recuerda que en el primer semestre del año solo se han firmado 8 de los 32 convenios colectivos que hay que renovar este año, por lo que el sindicato emplaza a las patronales a agilizar la negociación colectiva.

A esto hay que añadir, apuntan desde CCOO, que el elevado coste de la vivienda sigue siendo uno de los principales obstáculos para mejorar las condiciones de vida de muchas personas trabajadoras.

"El encarecimiento de los precios de los alquileres y de la compra de una casa reduce el impacto de las subidas salariales, especialmente entre aquellas personas y familias que tienen rentas bajas y medias y entre la población joven, y más en una región como Castilla-La Mancha que se caracteriza por tener bajos salarios, estando a la cola del país en materia salarial", apuntan.