CCOO C-LM advierte sobre el incremento del desempleo y los vincula a la conclusión de las campañas agrícolas

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos Puerto. - CCOO

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo, Formación y Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, ha evaluado los datos de paro publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, señalando como principal causa del incremento del desempleo en 2.059 personas en la región a la finalización de las campañar agrícolas

"El cierre del ciclo de contratación estival sigue notándose en los datos, junto con el efecto de la regularización que hace que haya más personas dispuestas a trabajar", ha declarado el responsable sindical por nota de prensa.

Según Del Puerto, a este fenómeno se suma "la lentitud del proceso de regularización continúa limitando la incorporación ordenada al mercado de trabajo de las personas extranjeras, un factor que sigue estando detrás de parte del incremento del paro registrado, pese a que el ritmo de resoluciones sigue aumentando muy poco a poco".

En el lado positivo, el responsable de Empleo de la central sindical en la región ha señalado que "aunque la contratación se frena tras el verano, el dato acumulado del año mantiene la foto de fondo", destacando que "en lo que llevamos de 2026 se han firmado 554.021 contratos en Castilla-La Mancha, de los que el 42,27% han sido indefinidos, un porcentaje que se mantiene prácticamente estable desde septiembre".

Del Puerto ha insistido en la necesidad de "consolidar esa estabilidad contractual abordando desde el diálogo social los problemas estructurales que lastran la creación de empleo en la región, como la vivienda o el precio de los carburantes, para ello, para seguir impulsando un mercado laboral justo, es necesario poner los servicios públicos, los salarios y la vivienda en el foco de las políticas regionales, por ello vamos a la huelga general el 11 de noviembre".