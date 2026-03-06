CCOO C-LM alza la voz contra todas las violencias que persiguen a las mujeres en la esfera pública y privada

Acto de CCOO por el 8M. - CCOO

ALBACETE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Albacete ha acogido este viernes el acto regional de CCOO por el Día Internacional de la Mujer. Un coloquio que bajo el título 'Menos likes al odio: Mujeres frente a la violencia digital' ha servido para reivindicar la presencia de las mujeres en el espacio público y político, y su libertad para crear contenidos, defender sus derechos y generar opinión, sin tener que soportar por ello ningún tipo de violencia, acoso o amenazas.

La secretaria regional de Igualdad, Mujer y Juventud, Ana Villaseñor, ha indicado que con este acto se quiere alzar la voz contra la violencia que atraviesa tanto la esfera pública como privada de las mujeres y evidenciarlas para poder así resolverlas y ver la manera de atajarla entre todas, ha informado el sindicato en nota de prensa.

Junto a la secretaria provincial de Igualdad, María Olivas, y las periodistas Elena Reines y Mara Mariño, participantes en el coloquio, la secretaria regional de Igualdad ha abogado por poner coto a las redes sociales porque es inadmisible que no existan mecanismos de moderación.

"Las compañeras que hoy nos acompañan han sufrido acoso y cuando lo han denunciado la respuesta de Instagram ha sido que no pasa nada y que no se está incumpliendo ninguna normativa de la aplicación. Los gobiernos tienen que poner normas para frenar a los cuatro ricos que quieren gobernar el mundo", ha indicado.

Sobre esta cuestión, Elena Reines ha apuntado que detrás de cada cuenta debería haber un DNI, y ha recordado que cuando estaba la derecha les resultaba muy fácil localizar, por ejemplo, a humoristas a los que acusaban de hacer apología del terrorismo. Y sin embargo, ahora, pese a que Telegram, que es donde se gestan todas las campañas de odio, está relacionado con un número y el número está relacionado con el nombre del dueño, parece que es imposible dar con los autores".

Por su parte, Mara Mariño ha subrayado que lo que ahora sucede en el entorno digital no es ni más ni menos que un reflejo de lo que ya está pasando fuera de las pantallas.

"Es simplemente una prolongación de una violencia machista que ya existe y que ha encontrado hueco en estas plataformas. El mensaje que queremos trasladar hoy aquí es que hay que construir una cultura de consentimiento digital que nos permita estar en redes sociales en igualdad de condiciones. Y eso pasa porque las mujeres no seamos cosificadas, no seamos silenciadas y no seamos expulsadas", ha subrayado.

SITUACIÓN LABORAL EN CASTILLA-LA MANCHA

Ana Villaseñor ha aprovechado para referirse a la situación de las mujeres en Castilla-La Mancha, empezando por la brecha salarial del 18%, que significa que las mujeres estén cobrando de media unos 4.000 euro menos. "Si a esto lo sumamos el tema de la parcialidad no deseada, que evidentemente sufrimos constantemente las mujeres y toda la carga de cuidados que se ve en nuestras espaldas, nos encontramos en una situación profunda de desigualdad, que sin duda debemos abordar".

También ha querido mandar un mensaje en lo relativo al acoso en el trabajo, señalando que "necesitamos que los protocolos de acoso funcionen en las empresas porque no puede ser que las mujeres no conozcan cómo activar estos mecanismos de protección, y sobre todo, no puede ser que el final de una mujer que sufre acoso sea dejar su trabajo".

En este sentido, ha añadido que CCOO va a seguir presionando para que los convenios colectivos tengan una perspectiva de género real y efectiva, porque actualmente es insuficiente, incluso en la medida más básica como es la protección por acoso.

Para ello, ha incidido en que "necesitamos un tejido empresarial que esté comprometido con los derechos de las mujeres y que no solamente haga un checklist de cosas que tiene que hacer para conseguir una subvención o para cumplir la ley".